"2019 - ein Jahr des Friedens"/EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm zum Jahreswechsel

Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ruft inseiner Botschaft zum Jahreswechsel dazu auf, 2019 zu einem "Jahr desFriedens" zu machen. Er bezieht sich dabei auf die biblischeJahreslosung aus Psalm 34, Vers 15 "Suche Frieden und jage ihm nach".Dies sei für ihn eine vielversprechende Aussicht auf das neue Jahr,so der Ratsvorsitzende: "2019 - ein Jahr des Friedens - für michselbst und hoffentlich auch für die Welt!"Um für einen gerechten Frieden einzutreten, brauche esLeidenschaft aber auch "die Besonnenheit, damit die Leidenschaftnicht in den Fanatismus abgleitet". Auch das "Suchen" nach demFrieden sei notwendig: "In den Kirchen geben wir ein klares Zeugnisfür den Vorrang der Gewaltfreiheit ab. Die Anwendung vonmilitärischer Gewalt ist immer eine Niederlage. Waffen dürfen niegesegnet werden. Gleichzeitig ringen wir mit der Frage, ob es Fällegibt, in denen die Anwendung von Gewalt das kleinere Übel ist", soBedford-Strohm. Auch solches Fragen sei Teil der Suche nach demFrieden. "Wer auf der Suche ist, der lernt dazu."Kritik übt Bedford-Strohm in diesem Zusammenhang an der deutschenRüstungsexport-Politik: "Am Reden vom Frieden fehlt es nicht. AmHandeln manchmal schon." Noch immer sei Deutschland der viertgrößteWaffenexporteur der Welt. "Es gibt viele Versuche, die Produktion undWeitergabe von Kriegswaffen zu verteidigen. Sie alle ändern nichtsdaran: Da, wo Waffen nicht national oder international zurpolizeilichen Sicherung des Rechts verwendet werden, verbreiten sievor allem Schrecken. Frieden kann nur entstehen, wo die Spirale derGewalt durchbrochen wird."Friede, so Bedford-Strohm, beginne aber auch in den persönlichenAlltagsbeziehungen: "Wer für den Frieden eintritt, der tritt für dasLeben ein. Macht sich immer wieder von Neuem klar, wie kostbar dasLeben ist. Und deswegen beginnt die Friedensarbeit in jedem einzelnenHerz. Dass ich Ja sage zu mir selbst. Dass ich Ja sage zu meinemMitmenschen. Dass ich Ja sage zu Gott. Und wahrnehme, welchesGeschenk mein Leben ist, das ich jeden Tag aus Gottes Hand bekomme."Hannover, 28. Dezember 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittHinweis: Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, predigt am 1. Januar um 17 Uhr imNeujahrsgottesdienst im Berliner Dom.Informationen zum Jahresschwerpunkt "Frieden" finden Sie unterwww.ekd.de/friedenPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell