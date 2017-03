Köln (ots) - Mit Rekord-Marktanteilen von bis zu 10,9 Prozent beiden 14- bis 59-Jährigen und bis zu 2,23 Millionen Zuschauern ab 3Jahren waren die neuen Folgen "Kitchen Impossible" ein voller Erfolg.Deshalb steht schon vor dem Finale der mit dem Deutschen Fernsehpreisausgezeichneten Koch-Competition am kommenden Sonntag fest: Auch 2018gehen Tim Mälzer und seine Kontrahenten im Wettstreit derSpitzenköche wieder an ihre Grenzen - und darüber hinaus!Doch vorher stellen sich Tim Mälzer und Tim Raue noch einmalscheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um ihreKoch-Ehre zu verteidigen. Am Sonntag, den 12.03., wartet um 20:15 Uhrbei VOX die schwarze Box, in der ein unbekanntes nachzukochendesGericht versteckt ist, in Deutschland, Spanien, Italien und derSchweiz auf sie. Im dritten, alles entscheidenden Duell zwischen denbeiden Tims schickt Mälzer zunächst Raue in das kleine Dorf Caimariauf Mallorca. Die Aufgabe: Coca mit Oktopus und Schneckensuppekochen! Königsberger Klopse stehen dann in Berlin für Tim Mälzer aufdem kulinarischen Kochplan, ehe im italienischen Sarzana "TortaTiramisù" von Tim Raue zubereitet werden muss. Hoch hinaus geht es amEnde für Tim Mälzer - denn über den Wolken kocht er im Flugzeug fürdie Gäste der First Class "Saiblingsfilet, Rehmedaillon mitSchupfnudeln und Pistazienfinancier".Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221/456 74403Bei Fotowünschen:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221/456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell