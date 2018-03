Auch 2018 voll im Trend: Urlaubsfeeling für zu Hause

Ibbenbüren (ots) - Warum in die Ferne schweifen? Diese eherrhetorisch gemeinte Frage stellen sich auch 2018 wieder vieleBundesbürger, denn der Trend zu Erholung und Wellness im eigenenGarten nimmt weiter zu. Möglichkeiten, das heimische "grüneWohnzimmer" in eine echte Urlaubsoase zu verwandeln, gibt esschließlich genug. Dabei kommt es nicht darauf an wie groß oderfreistehend ihr Garten ist. Es sind oft nur kleine Veränderungen inder Gartengestaltung notwendig, die nach Feierabend, am Wochenendeoder in der Ferienzeit ein Urlaubsambiente zaubern. Und das ohne dennervenaufreibenden Trubel eines überfüllten Freibades oderStadtparks.Für Badenixen, Wasserratten und GenießerSommerliches Urlaubsfeeling verbinden wir fast automatisch mitWasser. Ganz egal, ob glasklarer Bergsee oder das blaue Meer,Hauptsache wir können untertauchen, uns erfrischen und uns miteinigen Schwimmzügen vielleicht sogar ein wenig sportlich betätigen.Für das entsprechende Ambiente im heimischen Garten darf das ElementWasser daher auch nicht fehlen. Wie genau es eingesetzt wird, hängtvon den individuellen Platzverhältnissen und den persönlichenWünschen ab. Auf der Beliebtheitsskala schon seit Jahren ganz weitoben: der Pool.Erfolgreiche Freizeit- und Wellnessshops wie www.time4wellness.deunterstützen den Trend zum eigenen Swimmingpool schon seit Jahren undmachen es den Kunden besonders einfach: Dank bereits vorgefertigterBausätze und Sets muss dem eigenen Schwimmbecken heutzutage nichtsentgegenstehen. Ob oval, eckig oder rund, die Vielfalt ist groß unddie Sets kosten inzwischen oft kaum mehr als ein Urlaub am Meer.Allerdings sind die Ferien irgendwann zu Ende, ein eigenerSwimmingpool dagegen garantiert jahrelang spritziges Vergnügen undrechnet sich somit deutlich mehr. Die heutigen Becken sindgrundsätzlich winterfest und überstehen auch frostige Perioden ohneProbleme.Außerdem steht jedem glücklichen Besitzer ein großes Sortiment anPoolzubehör zur Verfügung. Von der Wasserpflege und Poolreinigungüber Filter und Pumpen bis hin zu den passenden Poolabdeckungen. Dankder praktischen Produkte gelingen Pflege und Wartung desSchwimmbeckens ganz einfach und mühelos. Separat erhältliche Leitern,Treppen und Haltestangen bieten beim Ein- und Ausstieg den nötigenKomfort und tragen zu einer optimalen Sicherheit bei.Wer sich ein etwas kleineres, dafür aber kuscheligeresBadevergnügen wünscht, gönnt sich für den heimischen Garten eineneigenen Whirlpool. Angeboten werden Modelle in unterschiedlichenGrößen, die je nach Ausführung Platz für bis zu acht Personen bieten.Als kostengünstige Alternative sind aufblasbare Whirlpools ideal, dieheutzutage eine hervorragende Wärmedämmung besitzen. Somit bleibt dasWasser auch in der aufblasbaren Variante lange warm. Aber egal, obmassiv oder zum Aufpumpen, in jedem Fall ist solch ein privates Spagenauso erholsam wie wohltuend.Als Ergänzung oder auch als Alternative für sehr kleine Gärtenbietet sich eine Gartendusche an. Hier wird grundsätzlich zwischenModellen mit Kalt-/Warmwasseranschluss und solarbetriebenenAusführungen unterschieden. Optisch machen die Außenduschen jedeMenge her: Gebürsteter Edelstahl, elegante Teakholzeinlagen undverchromtes Messing setzen die spritzige Erfrischung raffiniert inSzene. Und auch die Details können sich sehen lassen, denn je nachModell verfügen Außenduschen über einen großen Regenduschkopf, einenzusätzlichen Fußwascher oder auch Anschlussmöglichkeiten für denGartenschlauch.Grillen: das feurige VergnügenWas wäre eine Gartensaison ohne gemütliche Grillabende? Ein guterGrill gehört quasi zur Grundausstattung in jedem Garten und ist fürdie meisten Menschen ein absolutes "Muss". Doch auch hier steht demambitionierten Grillmeister inzwischen eine immer größer werdendeAuswahl an verschiedenen Varianten zur Verfügung. Zu den Klassikerngehören Holzkohlegrill, Gasgrill und Elektrogrill. Wer auf dastypisch rustikale Ambiente schwört, greift auf den Holzkohlegrillzurück, der Gasgrill richtet sich dagegen an all jene Menschen, diebesonders gesundheitsbewusst leben. Und auch der Elektrogrill hatseine Vorteile, denn er kann nicht nur draußen, sondern auch inInnenräumen genutzt werden, falls das Wetter plötzlich umschlägt.Darüber hinaus eroberten in der letzten Zeit aber auch weitereVarianten die deutschen Gärten. Der Pelletgrill beispielsweise, indem auch geräuchert werden kann, oder der Keramikgrill mit seinercharakteristischen ovalen Form. Auch Feuerschalen sind aktuell starkim Kommen, das Gleiche gilt für den noch etwas unbekannteren DutchOven aus Gusseisen, der sowohl als Pfanne als auch als Servierplatteverwendet werden kann. Er garantiert ein völlig neuesGeschmackserlebnis, da sich die darin zubereiteten Speisen durch einebesonders würzige Note auszeichnen.Mit einer Feuertonne schlagen eingefleischte Grillfans gleichmehrere Fliegen mit einer Klappe. Die trendigen Tonnen sindBBQ-Grill, Feuerkorb, Designer-Möbelstück, Beistelltisch undAußenküche in einem. Hergestellt werden sie aus echten Ölfässern, wasdem Grillvergnügen eine sehr urige und lässige Note verleiht. Dochder beste Gartengrill ist ohne das passende Zubehör nur halb sopraktisch. Vom Drehspieß über den Pizzastein mit Pizzaschneider bishin zum Warmhalterost, mit einigen cleveren Produkten lässt sichjeder Gartengrill regelrecht "tunen". So ist er für die Zubereitungder unterschiedlichsten Gerichte geeignet. Ideal also für alle, dienicht nur immer das klassische Steak oder die Bratwurst genießenmöchten.Für Sonnenanbeter und eine ganzjährig schöne BräuneWas tun, wenn die Sonne nicht scheint? Dann wird sich natürlichunter dem Solarium gesonnt, was nicht nur für eine sommerliche Bräunesorgt, sondern auf den gesamten Körper wohltuend wirkt. Immer mehrBundesbürger kaufen sich darum für das wetterunabhängigeWellness-Erlebnis ein eigenes Heimsolarium. Kombinationen vonInfrarot- und UV-Licht sind derzeit besonders beliebt, denn sievereinen gleich zwei positive Eigenschaften. Während mildes UV-Lichtdie gewünschte sanfte Bräune zaubert, trägt das Infrarotlicht zurMuskelentspannung, zur Förderung der Durchblutung und zurStressbeseitigung bei. Wer auf das wohltuende Infrarotlichtverzichten möchte, entscheidet sich für eine klassische Sonnenbankmit leistungsfähigen UV-Lampen und Zeitschaltuhr.Selbstverständlich stehen preisbewussten Verbrauchern auch indiesem Segment kostengünstige Alternativen zur Verfügung. EinGesichtsbräuner beispielsweise, der aber nicht nur dem Teint, sondernauch Schultern und Dekolleté zu einer attraktiven Bräune verhelfenkann. Denkbar ist auch ein sogenannter Sonnenhimmel oder einStativsolarium: Mit beiden Produkten kann jeweils der ganze Körpergebräunt werden, sie sind aber deutlich platzsparender und auchgünstiger als eine komplette Sonnenbank.Sauna und Fitness für ZuhauseEine eigene Sauna ist mittlerweile gar keine Seltenheit mehr.Viele Menschen lieben die wohltuenden Aspekte eines Saunaganges,scheuen aber den Gang in eine öffentliche Sauna-Anlage. Mit einereigenen Sauna kann jeder seiner Gesundheit etwas Gutes tun, ohne dasZuhause verlassen zu müssen. Nicht viel anders sieht es imFitnessbereich aus. Es ist nun einmal nicht jedermanns Sache, seinKraft- oder Ausdauertraining vor den Augen zahlloser andererStudiobesucher zu absolvieren. Und da ist ja auch noch der "innereSchweinehund", der uns rigoros davon abhält, an einem trübenregnerischen Tag das Haus zu verlassen und ins Fitnessstudio zufahren. Mit einem eigenen Crosstrainer, einer Hantelbank oder einemLaufband ist das auch gar nicht erforderlich. Einfach in den fürsTraining vorgesehenen Raum gehen und ganz privat den Körpertrainieren: Ausreden gibt es nun nicht mehr.So einfach lässt sich das Wellness- und Urlaubsfeeling zu Hauseverwirklichen. Alle angesprochenen Produkte können bei time4wellnessbezogen werden: entweder im Online Shop oder auch direkt vor Ort inIbbenbüren. Das traditionsreiche Familienunternehmen blickt auf einevierzigjährige Erfahrung zurück und verfügt über eine eigeneAusstellung. Wer sich für das umfangreiche Sortiment interessiert,kann den Showroom besuchen und die Produkte gleich vor Ort testen.Eine kompetente Fachberatung gehört selbstverständlich dazu, denngerade wenn es um die Neuanschaffung von Swimmingpools, Whirlpools,Grills und Solarien geht, ist es wichtig, dass das gewählte Produktperfekt zu den eigenen Anforderungen passt. Wer dennoch mit seinemKauf nicht zu 100 Prozent zufrieden ist, hat ein Rückgaberecht von 30Tagen sowie eine Geld-zurück-Garantie. Käufer gehen also keinerleiRisiken ein und dürfen sich über einen kundenorientierten,freundlichen Service freuen. Natürlich hat der Verbraucher auch beimKauf im Internet viele Vorteile. Wer eine Bestellung im Online Shopaufgibt, kann sich beispielsweise für den klassischen Kauf aufRechnung oder für eine Ratenzahlung entscheiden. Mit einer0,00-Prozent-Finanzierung fällt es schließlich viel leichter, denlang gehegten Wunsch nach der eigenen Wellnessoase zu verwirklichen.Grundsätzlich sind die Produkte des Unternehmens innerhalb von 24Stunden versandfertig. Der Onlineshop trägt das Gütesiegel "TrustedShops", was für höchste Qualität und Zuverlässigkeit steht.Warum den Deutschen das Urlaubsfeeling zu Hause immer wichtigerwirdDer Geschäftsführer des Unternehmens aus Ibbenbüren, Hendrik Otte,brachte es auf den Punkt. "Die Pool- & Grillparty im eigenen Gartenliegt voll im Trend", so seine Erfahrungswerte. "Die Nachfrage anPool- & Wellness-Artikeln ist in den letzten Jahren enorm gestiegen",stellte er außerdem fest. Dass es sich hierbei um keine bloßeModeerscheinung handelt, liegt auf der Hand. Das Phänomen derheimischen Urlaubs- und Wellnessoase ist nämlich realen und wichtigenGründen zuzuschreiben. Zum einen steigen die Anforderungen an jedenEinzelnen sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich immerweiter an. In Zeiten, in denen Burn-out und Depressionen quasi zuVolkskrankheiten werden, ist eine ausreichende Entspannung aber umsowichtiger. Sich einfach fallen und den Gedanken freien Lauf zulassen: All das fällt uns immer schwerer. Gelingen kann es jedoch,wenn sich der Mensch ein Umfeld schafft, in dem er seine Seelebaumeln lassen kann und sich wohlfühlt. Ein Rückzugsort, der nur ihmund seinen Lieben vorbehalten ist. Die eigene Urlaubs- undWellnessoase bietet dafür beste Voraussetzungen. Hier, in derSicherheit und Geborgenheit des Zuhauses, kann jeder aufatmen und dieWelt für eine Weile ausschließen. Beste Voraussetzungen also, umeinen Ausgleich für den stressigen und nervenaufreibenden Alltag zuschaffen. Ob mit einer ausgelassenen Poolparty oder einemromantischen Grillabend, bleibt jedem natürlich selbst überlassen.Doch das ist nicht der einzige Grund, der für das persönlicheUrlaubsfeeling spricht. Viele Reiseziele sind unsicher geworden,selbst in vermeintlich sichereren Ferienorten haben wir keineGarantie mehr, dass uns nichts passiert. Also verbringen immer mehrDeutsche ihren Urlaub zu Hause. Sie schaffen sich im heimischenGarten eine Atmosphäre, die dem Hotelambiente an einschlägigenFerienzielen in nichts nachsteht, dafür aber deutlich entspannterist.Pressekontakt:time4wellness GbRSebastian BerghausGutenbergstraße 1549479 Ibbenbürenhttps://www.time4wellness.demarketing@time4wellness.deOriginal-Content von: time4wellness GbR, übermittelt durch news aktuell