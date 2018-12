2018 mehr Menschen bei Verkehrsunfällen getötet / ADAC: Neue Impulse für die Verkehrssicherheitsarbeit nötig / Noch keine Entlastung durch Automatisierung

Finanztrends Video zu



München (ots) - Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland wirdlaut einer aktuellen Prognose des ADAC im Jahr 2018 um 3,3 Prozentauf 3.285 steigen. Im Vorjahr waren 3.180 Menschen beiVerkehrsunfällen ums Leben gekommen. Auch die Zahl der Unfälle mitPersonenschäden wird demnach etwas zunehmen: Wurden im Vorjahr rund303.000 Unfälle registriert, rechnet der ADAC für 2018 mit rund309.000 - ein Plus von 2,2 Prozent. Die Zahl der Verunglückten wirdvon 393.000 auf voraussichtlich 400.000 steigen. Nahezu unverändertist die Bilanz bei den polizeilich erfassten Unfällen: Deren Zahlwird 2018 voraussichtlich bei 2,64 Millionen liegen.Während die Zahl der getöteten Pkw-Insassen und der Fußgängergegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist, fällt vor allem einAnstieg der ums Leben gekommenen Radfahrer auf.Nach Ansicht des ADAC zeigen die prognostizierten Unfallzahlen,dass die Verkehrssicherheitsarbeit dringend neue Impulse benötigt. Sosollte eine Strategie für 2030 entwickelt werden, wie die hohe Zahlan Verkehrsunfallopfern verringert werden kann.Handlungsbedarf sieht der Mobilitätsclub etwa aufgrund desdemografischen Wandels und der wachsenden Zahl älterer Menschen, dieam Verkehr teilnehmen. Aufgrund des höheren Lebensalters haben sieein größeres Risiko für Verletzungen. Gleichzeitig steigen immer mehrSenioren aufs Fahrrad und nutzen dabei häufig Pedelecs und E-Bikes.Konfliktsituationen im Straßenverkehr sind auch durch diebevorstehende Legalisierung von elektrischen Kleinstfahrzeugen zuerwarten. Hoffnungen auf eine bessere Verkehrssicherheit durch diezunehmende Automatisierung bei Pkw werden in den nächsten Jahren nochnicht erfüllt werden können, da der Anteil dieser Fahrzeuge noch zugering ist.Vor diesem Hintergrund setzt der ADAC verstärkt auf Prävention. Sosollten die Verkehrserziehung für Kinder und Jugendliche sowie dieFahranfängerausbildung weiter verbessert und ausgebaut werden. Weitergilt es, auch Radfahrer für die Gefahren von berauschenden Mitteln zusensibilisieren.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell