2018 Der internationale Marathon von Xi'an begeistert die Zuschauer inmitten von Antike und Moderne

Xi'an China (ots/PRNewswire) - Beim Xi'an International Marathon2018 ("der Marathon"), dem einflussreichsten Marathon in Westchina,wurden Liyew Kebede aus Äthiopien und Bayartsogt Munkhzaya aus derMongolei in einem Feld von 30.000 Weltklasse-Athleten jeweils zumSieger der Männer- und Frauen-Divisionen gekrönt. Das Rennen begannam alten Yongning Gate Square der Ming Great Wall und folgte einerStrecke, die das Altertum und die Lebendigkeit der 3.000 Jahre altenStadt hervorhob. Chen Lin, die beste chinesische Läuferin, belegtebei den Damen den dritten Platz und beendete das Rennen in 2 Stunden,40 Minuten und 36 Sekunden.Der Marathon, in seinem zweiten Jahr, verkörpert die wachsendePopularität des Langstreckenlaufs in China und weltweit. Die Zahl derTeilnehmer aus 30 Ländern und Regionen, darunter China, Russland,Großbritannien, Frankreich und Südkorea, stieg im Vergleich zumVorjahr um 10.000, während sich die Zahl der Bewerber fastverdoppelte. Seine Bedeutung in der weltweiten Laufcommunity hat dazubeigetragen, Sponsoren von Top-Marken wie dem chinesischenImmobilienriesen YanGo und dem Sportbekleidungshersteller ASICS zugewinnen.Shangguan Jiqing, Bürgermeister von Xi'an, sagte: "Laufen ist inChina ein sehr beliebter Sport geworden. Es freut uns, dass die Routeden Teilnehmern, Zuschauern und den Fernsehzuschauern einen kleinenEinblick in einige der ältesten historischen Relikte unserer antikenStadt verschaffen konnte. Wir sind stolz darauf, eine Stadt zu sein,in der Antike und Moderne nebeneinander existieren."Die Laufstrecke wurde so bestimmt, dass Geschichte und Modernitätintegriert wurden, mit 23 Kulturstationen entlang der Strecke, wotraditionelle Kultur mit modernen, internationalen Elementen wieafrikanischen Tamburinen, Modern Dance und Rap-Rock-Ensemblesverschmolz. Zudem erhielten alle Marathonläufer kostenlose oderermäßigte Tickets für 22 kulturelle Attraktionen in Xi'an, darunterder Park um den Daming-Palast beim Nationalmuseum, der Qujiang PolarOcean Park, das Shaanxi Geschichtsmuseum und das Forest of StoneSteles Museum.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://www.xian42195.com/.Informationen zum Xi'an International MarathonDer von YanGo gesponserte Xi'an International Marathon ist dereinflussreichste Marathon in Westchina. Die Veranstaltung, die Voll-,Halb- und Mini-Marathons für Männer und Damen anbietet, findet inXi'an statt, der Hauptstadt der westlichen chinesischen ProvinzShaanxi. Xi'an ist wegen ihrer über 3.000 Jahre alten Geschichte undweltbekannten Attraktionen wie den Terrakotta-Kriegern und -Pferdensowie der antiken Stadtmauer ein internationales Reiseziel.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/773372/Xian_International_Marathon.jpgPressekontakt:Lei Wang523723661@qq.com+86-159-9185-2135Original-Content von: Xi'an International Marathon, übermittelt durch news aktuell