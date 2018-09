2018 Shanghai Tourism Festival findet vom 15. September bis 6. Oktober statt

Spaß und Vergnügen für alle TeilnehmerShanghai (ots/PRNewswire) - Das Shanghai Tourism Festival 2018,das vom 15. September bis 6. Oktober stattfindet, wurde mit einertraditionellen Parade eröffnet, die 37 Performance-Teams und 25aufwändige Festwagen aus der ganzen Welt vorstellte. Die Parade botein visuelles Fest für die große Anzahl von Touristen entlang derHuaihai Road. Die Länder Ecuador und Peru nahmen zum ersten Mal teil.In diesem Jahr kamen mehr als 80 Prozent der auftretenden Tanz- undAkrobatiktruppen aus dem Ausland.Dieses Jahr ist das EU-China- und das Kanada-China-Tourismusjahrund der bemerkenswerte EU-Festwagen zeigte das Wesen dertouristischen Ressourcen in den Mitgliedstaaten, die sichhauptsächlich auf Denkmäler, die die Geisteswissenschaften und dieGeschichte der Region würdigen, konzentrierten. Quebecs Festzugswagenzeigte eine makellose Interpretation der typischen nordamerikanischenSchneelandschaften, eines einheimischen Eisbären und einerschneebedeckten Hütte.Dank des unübertroffenen Talents der ausländischen Darstellerkonnten die Zuschauer einen 100-minütigen Festzug durch die Vielfaltder Menschheit der Welt erleben. Die Royal Canadian Mounted PolicePipe Band und die Highland Dancers waren ausgezeichnet gekleidet undeher feierlich, während das Ecuadorian Dance and Warriors InspirationBallet eine leichte und lebendige Stimmung hervorzauberte und dieAnmut und Schönheit des südamerikanischen Landes zeigte. EineMischung aus Schlaginstrumenten und Tanzstilen veranschaulichte dieAufführung der spanischen Badur Youth Marching Band, während ihrespeziell für das diesjährige Festival entworfenen Kostüme dieBesonderheiten und Bräuche Südspaniens präsentierten. Das SlovakFlower Blossom Cheerleading Team, eine Gruppe junger Cheerleaderinnenvermittelte ihre positive Energie durch erstklassig choreographierteRoutinen.Um möglichst vielen Besuchern und Einheimischen die Möglichkeit zugeben, die Schönheit und Freude der Veranstaltung mitzuerleben unddie Erfahrungen mit ihren Freunden zu teilen, die "auch gerne hierwären", wurden mehr als ein Dutzend taiwanesischer "Sondergesandter"von der Veranstaltung Shanghai-Taipei Mini Tours in Two Citiespersönlich zur Eröffnungsparade eingeladen. Die warme und einladendeAtmosphäre des Shanghai Tourism Festival zu erleben, ist zu einerausgezeichneten Möglichkeit geworden, ein Gefühl für das echteShanghai zu bekommen.Im Jahr 2012 bot Shanghai eine Halbpreis-Ticketkampagne für denZugang zu Shanghais wichtigsten touristischen Attraktionen an. AlsErgänzung hierzu erhielten in diesem Jahr mehr als 100 glücklicheBesucher des Festivals Tickets für einen speziellen Bereich, in demsie die Festwagen und Teams aus nächster Nähe beobachten konnten.Dieses Spezialangebot wurde durch die E-Tour der Shanghai TourismFestival Online-Flash-Verkaufsveranstaltung in Zusammenarbeit mitJD.com ermöglicht. Während des mehr als 20-tägigen Festivals könnendie Besucher der E-Tour-Plattform online extrem günstige Tickets fürdie klassischen Tagestouren für berühmte Touristenattraktionen wieShanghai Oriental Pearl, Shanghai Wild Animal Park und andereStandorte sowie vom Shanghai Tourist Bus Center kaufen.Beim diesjährigen 29. Shanghai Tourism Festival werden eine Reiheneuer Veranstaltungen durchgeführt, die die hervorragende Entwicklungdes Tourismussektors der Stadt widerspiegeln. DieSpezialveranstaltung "Reading Shanghai, Fun Travel on Huangpu River"präsentiert eine neue Perspektive zur Besichtigung der StadtShanghai. Es wird dort erklärt, was hinter der Architektur der vielenGebäude der Stadt steckt, und die Besucher erhalten gleichzeitig dieMöglichkeit, die hochmodernen Einrichtungen an den renoviertenBoarding-Piers für die Huangpu River Cruise zu erleben. Beim PhoenixCup Shanghai Riding Festival werden die wiederauflebende Beliebtheitdes Radsports sowie seine gesundheitlichen Vorteile gefeiert, und eswird damit gleichzeitig Werbung für ein umweltfreundlichesReiseerlebnis entlang der märchenhaften Uferpromenade desHuangpu-Flusses gemacht.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/745882/Ansai_Waist_Drum_Dance.jpgPressekontakt:Yao Shuoye+86-189-1687-9836shtfoc@126.comOriginal-Content von: Shanghai Municipal Tourism Administration, übermittelt durch news aktuell