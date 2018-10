2018 Qufu International Confucius Culture Festival überzeugt durch außergewöhnlich brillante Zeremonie für Konfuzius

Qufu, China (ots/PRNewswire) - Am 28. September, der Geburtstagvon Konfuzius (551 v. Chr. - 479 v. Chr., ein großartiger Lehrer,Philosoph und politischer Theoretiker) wurde anlässlich des 35. China(Qufu) International Confucius Cultural Festival, das von derVolksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet wird und dieLeidenschaft der Bevölkerung für die Ehrung ehemaliger Gelehrterschürt, die Wuxu Period Confucius Grand Ceremony abgehalten.Man geht davon aus, dass chinesische Rituale und Musik, die vorzehntausenden von Jahren entstanden, auf die Konfuzius-Familiezurückgehen. Am Morgen des 28. September fand in Qufu die Wuxu PeriodConfucius Grand Ceremony statt, im Rahmen welcher das Tor zumKonfuzius-Tempel sowie die Türen zu seinen Räumlichkeiten geöffnetund Blumenkörbe dargeboten werden, ein Gedenktanz mit musikalischerBegleitung aufgeführt wird und Traueransprachen gehalten werden, umden Gelehrten und Weisen der Vergangenheit gebührenden Respekt zuzollen.Die Confucius Grand Ceremony ist ein groß angelegter Musiktanz,der dem Geburtstag von Konfuzius gewidmet ist. Name, Zeitpunkt, dieeinzuhaltende Etikette, Opfergaben und Opferutensilien, der von Musikbegleitete Tanz sowie die Glückwunschbotschaften usw. sindstrengstens im Regelwerk für den öffentlichen Gedenkdienst anlässlichder Confucius Grand Ceremony im Konfuzius-Tempel in Qufu ("TheStandard of Public Memorial Service of Confucius Grand Ceremony atConfucius Temple in Qufu") vorgegeben. Die diesjährige Zeremoniezeichnete sich durch eine schönere Bühnengestaltung und eine bessereZeremonie-Atmosphäre aus, was beides zu einem Höhepunkt wurde.Neben den üblichen Veranstaltungen, wie z. B. dieEröffnungszeremonie, die Preisvergabe des 13. UNESCO Confucius Prizefor Literacy und die Konfuzius-Zeremonie 2018, wurden für dasdiesjährige Confucius Culture Festival viele weitere Aktivitätengeplant, einschließlich des internationalen Symposiums zu "Die Lehrevon Konfuzius und Mencius sowie der chinesische Staatsgeist" ("TheDoctrine of Confucius and Mencius and Chinese National Spirit"), die2018 China (Jining) Educational Tourism International MarketingConference, das International Education Seminar der UNESCO, eineVeranstaltung zu "Tourismus in der heiligen Stadt des Osten"("Tourism in the Holy City in the East") von den Gästen der 1.Confucian Businessmen Conference, eine Ausstellung ausgewählterKalligraphie und Gemälde zu Weisheiten von Konfuzius sowie vielesmehr.Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320849http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320850http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320851Pressekontakt:Frau YuanTel: +86-10-88051349Original-Content von: The People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuell