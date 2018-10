2018 Insight Intelligent Technology Index zeigt: IT kämpft mit der Anpassung an einen wachsenden Zuständigkeitsbereich, doch Organisationen können mehr Unterstützung bieten

Garching Bei München, Deutschland (ots/PRNewswire) -NASDAQ: NSITDer aktuelle Zuständigkeitsbereich der Informationstechnologiekollidiert mit der Rolle, die sie für die Unternehmensleitung spielensoll, weist gleichzeitig jedoch internes Entwicklungspotenzial auf.Laut des 2018 Insight Intelligent Technology(TM) Index (https://protect-eu.mimecast.com/s/unkcCWPAkHVG88fxh9uV?domain=uk.insight.com)teilen 64 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland undÖsterreich die Meinung, dass der IT-Bereich sich nur unterSchwierigkeiten an sein sich zunehmend erweiterndes Aufgabenspektrumanpasst. Während die Herausforderung besteht, innovativen Initiativenzu folgen, müssen Kernsysteme weiterhin effektiv betrieben werden.So wie Unternehmen sich IT zuwenden, um systembedingtenkulturellen und technologischen Umwälzungen gewachsen zu sein, habenUnternehmensentscheider die IT in eine Phase des Wandelskatapultiert, die von wachsenden Aufgabenbereichen undZuständigkeiten gekennzeichnet ist. Laut der überwiegenden Mehrheitder 201 IT-Experten, die sich an der Studie beteiligten, fehlt esjedoch bisher an Infrastruktur, Budget sowie an einer konkretenRoadmap, um komplexen IT-Herausforderungen gewachsen zu sein und denUnternehmenzum Wandel verhelfen zu können."Organisationen sind sich der kritischen Rolle, die Technologieheutzutage in Bezug auf allgemeine Geschäftsstrategien spielt, sehrwohl bewusst. So soll für produktivere und stärker vernetzteMitarbeiter gesorgt werden, Marktanteile erhöht werden sowie einestärkere Kundenbindung stattfinden. Der Insight IntelligentTechnology(TM) Index zeigt an, inwiefern konkurrierende Anforderungenan IT deren Planungs- und Innovationsfähigkeit beeinträchtigt",erklärte Wolfgang Ebermann, Präsident EMEA für Insight.Die Sorgen von IT-Entscheidungsträgern bieten einen gutenAusgangspunkt für einen Schulterschluss zwischen derUnternehmensleitung und Führungskräften des IT-Bereichs. Hierzuzählen:- Konkurrierende Anforderungen und unzureichende Ressourcen für einewirksame Unterstützung der Organisation (67 Prozent)- Der Anspruch an den IT-Bereich, Innovation zu unterstützen, obwohlbestehende Vorgehensweisen, Methoden und Geschäftsabläufe sichnicht weiterentwickeln, sodass dieses Vorhaben nur schwer umgesetztwerden kann (35%)- Der Mangel an klar definierten Aufgaben und Zuständigkeitsbereicheninnerhalb der Organisation (45%)Sind Unternehmen auf intensivere IT-Unterstützung angewiesen undstellen dementsprechende Forderungen, so wird dieser Bereich nach wievor als Kostenstelle erachtet.IT-Budgets - eine stetig komplexer werdende Problematik -verursachen Unternehmen seit langem Kopfzerbrechen. 86 Prozent derBefragten gaben Budget- und Kostenüberwachung als eines derbedeutendsten Technologieanliegen an.Darüber hinaus bezeichnet mehr als ein Drittel derStudienteilnehmer IT als eine ausgewogene Mischung aus Kostenstelleund Innovationszentrum. Nahezu ein Fünftel der Befragten betrachtetseine IT-Abteilung als Kostenstelle. Weitere 26 Prozent nehmen ITjedoch eher als Kostenstelle und weniger als Innovationszentrum wahr.Kostenstelle 15 ProzentAusgewogene Mischung zwischen Kostenstelle 37 Prozentund InnovationInnovationszentrum 7 Prozent"Die IT soll sowohl täglich stattfindende Arbeitsabläufe verwaltenals auch als strategischer Partner bei Transformationsprozessenagieren. Dennoch tun sich zahlreiche Unternehmen noch schwer, dieseKluft auszugleichen und zusätzlich noch einen Wettbewerbsvorteildurch Innovation zu schaffen", so Ebermann. "Die Index-Ergebnisseempfehlen Unternehmen, sich intensiver auf Managed Services zukonzentrieren, um dieses Ziel zu verwirklichen. Wenn dies geschieht,werden sich das Erscheinungsbild von IT-Abteilungen sowie dieWahrnehmung dieses Unternehmensbereichs dramatischwandeln.Unternehmen können dann noch positivere, durch ITunterstützeResultate erzielen."Hier können Sie den kompletten Report herunterladen:http://www.insight.de/itiMethodikDie Ergebnisse des diesjährigen Index entstammen derOnline-Befragung einer zufälligen Auswahl an 201 IT-Experten, die anösterreichischen und deutschen Unternehmen mit über 1000 Mitarbeiternbeschäftigt sind. Eine Teilnahme an der Umfrage setzte Zuständigkeitfür mindestens zwei der folgenden Bereiche voraus: Verwaltung undÜberwachung von IT-Systemen, Festlegung der Anforderungen vonUnternehmen an den IT-Bereich, Bewilligung oder Auswahl vonIT-Beratern. Die Umfrage wurde vom 8. Mai bis zum 15. Mai 2018 vonder Market Insights Group durchgeführt. Im Rahmen diesesForschungsprojekts gelten Unternehmen mit weniger als 100Mitarbeitern als Kleinunternehmen, Unternehmen mit 100 bis 999Angestellten als mittelständische Unternehmen und Unternehmen ab 1000Mitarbeitern als Großunternehmen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.insight.deInformationen zu InsightHeutzutage ist jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen.Insight unterstützt Organisationen sämtlicher Größen und Branchen mitInsight Intelligent Technology Solutions(TM) und Dienstleistungen, umden Geschäftswert der Informationstechnologie zu maximieren. Als einglobaler Fortune 500-Anbieter mit den Schwerpunktthemen DigitalInnovation, Cloud and Datacenter Transformation, Connected Workforcesowie Supply Chain Optimization unterstützen wir Kunden dabei, ihreIT-Infrastruktur erfolgreich zu verwalten und sich gleichzeitigoptimal für die Zukunft aufzustellen. 