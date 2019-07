2018 Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index in Schanghai veröffentlicht

Schanghai (ots/PRNewswire) - Der 2018 Global Fashion IndustryIndex - Fashion Week Vitality Index wurde am Mittwoch imostchinesischen Schanghai gemeinsam vom China Economic InformationService (CEIS) der Nachrichtenagentur Xinhua und der OrientInternational (Holding) Co., Ltd. bekannt gegeben.Die Paris Fashion Week, die New York Fashion Week, die LondonFashion Week, die Mailänder Modewoche, die Shanghai Fashion Week, dieChina Fashion Week, die Tokyo Fashion Week, die Seoul Fashion Week,die Russia Fashion Week und die Mumbai Fashion Week machten laut demIndex 2018 die Top Ten der Modewochen aus.Die Rankings der Shanghai Fashion Week und der China Fashion Week,zwei wichtige chinesische Modewochen, rückten beide um einen Platzvor, jeweils auf den fünften und sechsten Platz im Vergleich zu denvorherigen Rankings, und spiegeln die rasante Entwicklung derModeindustrie in China wider.Der im März 2018 erstmals veröffentlichte Global Fashion IndustryIndex - Fashion Week Vitality Index zielt darauf ab, der globalenModebranche durch eine quantitative Analyse die Rolle Chinas vorAugen zu führen.Der Indexbericht stellt Evaluierungsmodelle aus den BereichenMedienübertragung, Geschäftskreisentwicklung und Faktoraggregationdar und enthält drei Primärindikatoren und zehn Sekundärindikatoren,die helfen können, die Vitalität der internationalen Modewochenobjektiv und umfassend zu bewerten.Nach Angaben von Cao Wenzhong, Vizepräsident des CEIS, wurde eineUntersuchung des Einflusses von Social Media auf Modewochen in denIndex 2018 aufgenommen, um die interaktiven Auswirkungen von Trendsder internationalen Modewochen weiter zu untersuchen und demReferenzwert von Branchenkennern wie Designern und Markeninhabernmehr Aufmerksamkeit zu schenken, um den Index wissenschaftlicher undeffektiver zu gestalten.Der Indexbericht 2018 untersuchte sechs große Modewochen inShanghai, Peking, Shenzhen, Dalian, Xiamen und Wuhan, um den Einflussder Modewochen auf den Konsum in China zu ergründen, und dieErgebnisse zeigten, dass alle Modewochen den Konsum in denentsprechenden Geschäftsbereichen in die Höhe trieben.Im Bericht heißt es, die wachsenden beteiligten Marken im In- undAusland und die Modeveröffentlichungen haben dazu geführt, dass sichdie großen Modewochen in China zu vielseitigen Serviceplattformenentwickelt haben, die den Austragungsstädten dabei geholfen haben,eine einflussreiche Rolle in industriellen Wertschöpfungsketten wieModeproduktion und -design zu spielen.Unterdessen habe die Verbindung zwischen Offline-Modeprodukten undOnline-E-Commerce-Plattformen eine neue Ära des Modekonsums für dieVerbraucher eröffnet, so der Bericht weiter.Pressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell