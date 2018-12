2018 Global Anti-Money Laundering and Sanctions Compliance Survey: Anti-Geldwäsche-Studie von AlixPartners - Viele Finanzinstitute sind noch nicht ausreichend gerüstet

München (ots) -- 75 Prozent der Befragten erwarten steigende Kosten fürAnti-Money-Laundering- (AML) und Sanktions-Compliance, jedochsind bei 59 Prozent die Budgets unzureichend. AusgefeiltereMethoden der Geldwäsche als Kostentreiber.- Erfolgreiche Digitalisierung und effektive Systeme spielenwichtige Rolle in der Bekämpfung der Geldwäsche.- Kryptowährungen als neue Herausforderung fürAnti-Geldwäsche-Maßnahmen identifiziert, jedoch verfügen 72Prozent der Emittenten über unzureichende Schulungen fürVorstände.Nach Panama Papers, Paradise Papers und der Danske-Untersuchungrücken Risiken der Anti-Geldwäsche- (AML, Anti Money Laundering) undSanktions-Compliance noch stärker in den Fokus der deutschen undSchweizer Finanzinstitute. Jedoch sind viele Institute in diesenBereichen nur unzureichend aufgestellt - und das trotz historischerRekordstrafen. Das ist ein Ergebnis einer weltweiten Studie vonAlixPartners. Die global agierende Beratung hat dazuCompliance-Beauftragte, Unternehmensjuristen, Risikomanager undVorstände von 372 Finanzinstituten undFinanzdienstleistungsunternehmen im Rahmen ihrer "2018 GlobalAnti-Money Laundering and Sanctions Compliance Survey" befragt(https://bit.ly/2E5KKgT).Laut der Umfrage von AlixPartners sehen sich 69 Prozent derbefragten Finanzinstitute einer verstärkten regulatorischen Kontrollebeziehungsweise Aufsicht ausgesetzt. Günter Degitz, Managing DirectorInvestigations bei AlixPartners, sagt: "Die PanamaPapers-Untersuchungen und der aktuelle Fall der Danske Bank zeigen,dass Geldwäscheskandale immer weitere Kreise in der Finanzwelt ziehen- nicht nur in Europa, sondern weltweit. Die Ergebnisse unsererdiesjährigen Studie liefern Erklärungen hierfür. MancheFinanzinstitute überlassen die Bekämpfung von Geldwäsche denmittleren und unteren Führungsebenen. Dabei ist es praktischunmöglich, eine wirkungsvolle Anti-Geldwäsche-Strategie ohne dasklare Bekenntnis des Top-Managements umzusetzen."Steigende Kosten, unzureichende Budgets Laut AlixPartners bestandim Jahr 2018 die bislang größte Herausforderung bei der Einhaltungvon AML- und Sanktions-Richtlinien darin, reale Geldwäsche-Risikeneffektiv zu identifizieren und zu managen. Die Monitoringsystemeselbst nehmen - entgegen den Ergebnissen im letzten Jahr - nicht mehrPlatz Eins der wichtigsten Herausforderungen ein. Dabei sindeffektive Richtlinien und Kontrollen allein nicht ausreichend, da eszusätzlich einer entsprechenden Umsetzung innerhalb der Institutebedarf. Jedoch werden die Geldwäschemethoden immer ausgefeilter unddamit schwerer aufzudecken. Diese Aspekte bleiben weiterhinentscheidende Kostentreiber für eine zeitgemäße Compliance-Strukturgegen Geldwäsche.Rund 75 Prozent der Befragten erwarten, dass sie künftig mehr Geldin Anti-Geldwäsche- oder Sanktions-Compliance-Maßnahmen investierenmüssen. Gleichzeitig sagen 59 Prozent, dass ihr aktuelles Budgethierfür entweder komplett unzureichend oder deutlich unzureichendist, verglichen mit 32 Prozent im Jahr 2017.Dr. Veit Bütterlin, Geldwäsche-Experte bei AlixPartners, sagt:"Auch wenn Banken bereits enormen Aufwand für die Aufarbeitung vonmöglichen Verstößen betrieben haben, werden manche Kernprobleme nocheine Weile bestehen bleiben. Für Banken ist entscheidend, wie sie mithistorischen Kundenstrukturen umgehen. Diese alten Kundendaten müssendurchforstet und auf höchste sogenannte Know Your Customer- undMonitoring-Qualitätsstandards angehoben werden. Der Digitalisierunginnerhalb der Banken wird dabei eine gewichtige Rolle zukommen."Laut Studie vernachlässigen viele Banken zudem die regelmäßigeRevision ihrer AML- und Sanktions-Compliance-Maßnahmen. 41 Prozentder Befragten geben an, dass sie keine jährlichen unabhängigen Auditsdurch Dritte oder Benchmarking-Tests durchführen, um denEffizienzgrad ihrer Instrumente festzustellen. Dadurch steigt dasRisiko, gegen regulatorische und interne Vorgaben zu verstoßen.Das Investigations-Team von AlixPartners gibt Finanzinstitutenfolgende Empfehlungen zur Sicherstellung von AML- undSanktions-Compliance:- Das Top-Management sollte die Bedeutung von Integrität undCompliance klar vermitteln.- Geschäftsbereiche sollten verinnerlichen, dass sie diePrimärverantwortung von Compliance-Risiken tragen. DieCompliance-Funktion muss einerseits beratend tätig sein, ohnedabei die notwendige Unabhängigkeit für die Überwachung vonGeschäftsabläufen aufzugeben.- Geeignete Prozesse und Standards für die Kundenidentifikationund -prüfung sollten eine einheitliche Behandlung von Kunden undeine konsistente Datenspeicherung gewährleisten.- Harmonisierte IT-Systeme müssen eine risikoorientierteautomatisierte Überwachung von Zahlungen zur Aufdeckungmöglicher Geldwäscheverdachtsmomente ermöglichen.Über die StudieFür die AlixPartners-Studie "2018 Global Anti-Money Laundering andSanctions Compliance Survey" wurden weltweit Experten, Führungskräfteund Vorstände von 372 Finanzinstituten undFinanzdienstleistungsunternehmen im Zeitraum Februar bis Septemberonline befragt. Darüber hinaus führte AlixPartners persönlicheInterviews mit den Umfrage-Teilnehmern. Weitere Informationen überdie Umfrage finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/2E5KKgTÜber AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise undfunktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicherRestrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß-und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten. Mitetwa 1.900 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25Büros vertreten. AlixPartners-Berater arbeiten an herausforderndenProjekten, die die Zukunft von Unternehmen maßgeblich beeinflussen,oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht -When it really matters. www.alixpartners.comÜber das Beratungsangebot im Bereich InvestigationsAlixPartners unterstützt Unternehmen bei der Aufklärung vonWirtschaftskriminalität. 