2018: Gesünder leben - Krebsrisiko senken / Deutsche Krebshilfe gibt Tipps für gute Vorsätze zum Jahreswechsel

Bonn (ots) - (sts) - Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der vieleMenschen überlegen, was sie zukünftig ändern möchten. Gute Vorsätze,die sich in die Tat umsetzen lassen, sind gefragt. Der Wunsch,gesünder zu leben, steht bei vielen ganz oben. "Gönnen Sie sich eingesundheitsbewusstes Jahr 2018: bewegungsreich, rauchfrei, mit einerausgewogenen Ernährung, wenig Alkohol und richtigem UV-Schutz",empfiehlt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe. "So senken Sie auch Ihr Krebsrisiko.""Wer gesundheitsbewusst lebt, tut sich selbst einen großenGefallen: Das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit steigen und dasKrankheitsrisiko sinkt. Die Deutsche Krebshilfe erinnert daher zumJahreswechsel an die Eckpfeiler eines gesunden Lebensstils: Diesebestehen aus regelmäßiger Bewegung, Nichtrauchen, einer gesundenErnährung und einem normalen Körpergewicht, wenig Alkohol,Solarienverzicht und einem umsichtigen Umgang mit UV-Strahlen derSonne."Seien Sie auch ein Vorbild für Kinder, denn je früher eingesundheitsbewusstes Verhalten erlernt wird, desto besser!", rätNettekoven. Kinder lernen maßgeblich durch Nachahmung. Beispielsweisebeginnen Kinder rauchender Eltern doppelt so häufig selbst mit demRauchen wie Kinder aus rauchfreien Haushalten. Für Übergewicht wirdder Grundstein ebenfalls schon in jungen Jahren gelegt.Interessierten bietet das Präventionsfaltblatt "10 Tipps gegenKrebs. Sich und anderen Gutes tun." praxistaugliche Tipps für denAlltag. Es kann zusammen mit weiteren Informationsmaterialien zurKrebsprävention kostenfrei bestellt werden bei: Stiftung DeutscheKrebshilfe, Postfach 1467, 53004 Bonn oder im Internet unterwww.krebshilfe.de heruntergeladen werden.