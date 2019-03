"2018 Cities & Trends Report" von BCD Travel zeigt: London und New York bleiben beliebteste Geschäftsreiseziele europäischer Geschäftsreisender / Chicago verzeichnet interkontinental den größten Zuwachs

Finanztrends Video zu



Utrecht, Niederlande (ots) - Laut BCD Travel "2018 Cities & TrendsReport" war London auch 2018 wieder die von europäischenGeschäftsreisenden meistfrequentierte Stadt Europas. Trotz derBrexit-Pläne Großbritanniens konnte die britische Hauptstadt ihreSpitzenposition behaupten, gefolgt von Amsterdam und Wien. Paris undZürich vervollständigen die Top 5 der meistbesuchten Städte.Stewart Harvey, Präsident EMEA bei BCD Travel: "IntraeuropäischeFlüge machen fast die Hälfte unseres gesamten Buchungsaufkommens inEMEA aus und London führt das Ranking an. Wir werden die Entwicklunghinsichtlich des Brexits nach wie vor sehr genau beobachten. Wirinformieren Travel Manager und Geschäftsreisende weiterhin überverschiedene Szenarien und deren mögliche Auswirkungen aufGeschäftsreisen, wie z. B. in Bezug auf Freizügigkeit, Verspätungen,Visa und Reisepässe, Roaming-Kosten und Krankenversicherung."Top 10 Städte bei innereuropäischen Geschäftsreisen 2017 und 201820181. London2. Amsterdam3. Wien4. Paris5. Zürich6. Barcelona7. Kopenhagen8. Madrid9. Mailand10. Frankfurt20171. London2. Wien3. Amsterdam4. Zürich5. Paris6. Barcelona7. Kopenhagen8. Mailand9. Madrid10. FrankfurtNew York blieb 2018 für europäische Geschäftsreisende daswichtigste Ziel für Interkontinentalreisen, gefolgt von Shanghai undSingapur. In den USA liegen fünf der zehn meistfrequentierteninterkontinentalen Städte. Den stärksten Zuwachs 2018 verzeichneteChicago mit 7,34 % mehr verkauften Flugtickets als 2017. Und dieStadt bereitet sich auf noch mehr Besucher vor: Am internationalenFlughafen Chicago O'Hare International wird 2019 mit den Arbeiten zurErweiterung des überlasteten Terminalkomplexes begonnen. Durch denAusbau erhöht sich die Zahl der Gates um rund 15 % auf insgesamt 220.Gleichzeitig werden Terminals und Wartebereiche auf den neuestenStand gebracht und erweitert, um den steigenden Passagierzahlengerecht zu werden.Mit Shanghai und Beijing sind außerdem zwei chinesische Städte inder Top 10. Das ist auf die starken Wirtschaftsbeziehungen mit Chinazurückzuführen, nach den USA der zweitgrößte Handelspartner derEuropäischen Union.Top 10 Städte bei interkontinentalen Geschäftsreisen 2017 und 201820181. New York2. Shanghai3. Singapur4. Dubai5. San Francisco6. Beijing7. Chicago8. Tokyo9. Boston10. Los Angeles20171. New York2. Shanghai3. Dubai4. Singapur5. Beijing6. San Francisco7. Tokyo8. Chicago9. Boston10. Los AngelesDas Vereinigte Königreich blieb auch 2018 das beliebteste Ziellandfür europäische Geschäftsreisende, gefolgt von Deutschland undSpanien. Die USA, China und Indien konnten ihre Spitzenplätze alsmeistbesuchte interkontinentale Ziele ebenfalls halten. Dies machtwiederum die starken Handelsbeziehungen zwischen Europa und derwachsenden Volkswirtschaft Chinas, ebenso wie Indien deutlich.Top 3 der Geschäftsreisedestinationen 2017 und 2018Innereuropäisch1. Vereinigtes Königreich2. Deutschland3. SpanienInterkontinental1. USA2. China3. IndienÜber den ReportGeschäftsreisen sind ein möglicher Indikator für dasWirtschaftswachstum: Wenn das Geschäftsreisevolumen in einerbestimmten Region steigt oder fällt, ermöglicht dies Rückschlüsse aufdie dortige Konjunktur. Mit der Veröffentlichung des jüngsten "Cities& Trends Report" bietet BCD Travel, eines der weltweit führendenGeschäftsreiseunternehmen, Einblicke in das europäischeGeschäftsreiseverhalten. Die Rankings basieren auf von BCD TravelKunden 2017 und 2018 gebuchten Flugtickets in zahlreicheneuropäischen Märkten. In Kürze wird BCD Travel außerdem "Cities &Trends Reports" mit individuellen Rankings für Benelux, Dänemark,Deutschland, Norwegen, Schweden, die Schweiz und die USAveröffentlichen.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktivunterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungentreffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, denErfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wirhelfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter underfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre habenwir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 25,7Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir,Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade(Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. 