2017 wurden 19 287 Tonnen Sonnenschutzmittel produziert

Wiesbaden (ots) - Sommer, Sonne, Freibad - da steigt auch derBedarf an Sonnencreme. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes(Destatis) wurden 2017 in Deutschland 19 287 TonnenSonnenschutzmittel hergestellt.Zehn Jahre zuvor (2007) waren lediglich 11 671 TonnenSonnenschutzmittel in Deutschland produziert worden. Die höchsteProduktionsmenge hatte es 2012 mit 21 117 Tonnen gegeben.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Produktion der Industrie,Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 02,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell