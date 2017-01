2017 wird ein Jahr der Rohstoffe

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Stimmungslage an den Börsen wird derzeit ganz eindeutig von den Aussagen dominiert, die der designierte US-Präsident Donald Trump via Twitter oder Exklusiv-Interviews verlautbaren lässt. Selten hat ein US-Präsident bereits vor seiner Vereidigung so viel Wirbel ausgelöst. Was am Ende von diesen Schnellschüssen umgesetzt werden kann,...