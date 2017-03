2017 werden täglich mehr als 1.100 afghanische Kinder aus dem Bildungssystem fallen

Berlin (ots) - Mehr als 400.000 Kinder in Afghanistan - über 1.100pro Tag - werden in diesem Jahr aus dem Bildungssystem herausfallen,warnt Save the Children. Das ist der zunehmenden Instabilität im Landgenauso geschuldet wie der sprunghaft ansteigenden Zahlunfreiwilliger Rückführungen aus Pakistan.Die schockierende Vorhersage veröffentlicht dieKinderrechtsorganisation am ersten Tag des neuen Schuljahres inAfghanistan, an dem fast ein Drittel (3,7 Millionen) aller Kinder imganzen Land nicht in die Schule gehen können. Für sie folgt darausein erhöhtes Risiko für Kinderarbeit, die Rekrutierung durchbewaffnete Gruppen, Menschenhandel, Frühverheiratung und andereFormen der Ausbeutung.Die Situation hat sich dadurch verschärft, dass die pakistanischenBehörden 2016 mehr als 610.000 Afghanen zur Rückkehr in ihrHeimatland gezwungen haben. In diesem Jahr wird etwa eine weitereMillion Menschen zurückgeschickt werden und die ohnehinüberstrapazierten Gesundheits- und Bildungsdienstleistungenzusätzlich belasten. Mehr als die Hälfte aller Kinder von Rückkehrerngeht derzeit nicht zur Schule und arbeitet stattdessen oft auf derStraße, weil ihre Eltern seit der Ankunft in Afghanistan keine Arbeitfinden konnten."Heute sollte ein glücklicher Tag für afghanische Kinder sein,weil sie nach einem langen Winter zum ersten Mal wieder zumUnterricht gehen können", sagt Ana Locsin, Länderdirektorin von Savethe Children in Afghanistan. "Stattdessen ist es ein tragischer Tagfür die Millionen Kinder, die anstelle zur Schule zu gehen umsÜberleben kämpfen müssen. Solche Kinder laufen Gefahr, frühverheiratet oder von bewaffneten Gruppen angeheuert zu werden odersogar dem Menschenhandel zum Opfer zu fallen. Und je länger sie vomBildungssystem ausgeschlossen sind, desto unwahrscheinlicher ist es,dass sie jemals dahin zurückkehren werden."Der 14-jährige Jawid* wurde in Pakistan geboren und im vergangenenJahr gezwungen, mit seiner Familie nach Afghanistan zurückzugehen.Seitdem er Pakistan verlassen hat, wo die Familie in der Lage war,für sich selbst zu sorgen, ist er nicht mehr zur Schule gegangen,weil er für den Lebensunterhalt der Familie arbeiten muss: Ersammelt und verkauft Müll. "Wenn ich Müll sammle, fühle ich michwirklich traurig und frage mich, warum ich in diesem Alter arbeite.Das ist die Zeit meines Lebens, in der ich nicht arbeiten, sondernlernen sollte", klagt Jawid.Letztes Jahr nahmen zudem überall im Land gewaltsameAuseinandersetzungen zu. Dabei wurden 923 Kinder getötet, was 2016zum tödlichsten Jahr für afghanische Kinder machte. 2017 werden lautden Vereinten Nationen 450.000 Afghanen wegen der Kämpfe vertriebenwerden, mehr als 9,3 Millionen Menschen im ganzen Land werdendringend humanitäre Hilfe benötigen, darunter über 1 Million Kinder,die unter akuter Mangelernährung leiden. Und während die Not immergrößer wird, sind von den 550 Millionen US-Dollar für humanitäreHilfe, zu denen die UN aufgerufen hat, bisher nur 15 Prozentfinanziert."Die Situation in Afghanistan ist wirklich heikel", bestätigtLocsin. "Der humanitäre Bedarf wächst, es gibt immer mehr Angriffebewaffneter Gruppen, mehr Menschen müssen fliehen -gleichzeitigschwindet die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, weilandere Krisen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn das soweitergeht, wird der Fortschritt, den Afghanistan in den letzten 10bis 15 Jahren v.a. in der Beschulung von Mädchen erreicht hat,zunichte gemacht. Es braucht dringend mehr Investitionen in Hilfe undBildung im Land!"Save the Children arbeitet seit 1976 in Afghanistan mitGesundheits-, Bildungs- und Kinderschutzprogrammen. Es ist eine derprimären Organisationen, die sich um die afghanischen Rückkehrerkümmert. Wir stellen ihnen Nahrungsmittel, Hygieneartikel, warmeKleidung und Decken für den Winter zur Verfügung und unterstützenKinder von Rückkehrern, damit sie zur Schule gehen können. In 2016hat die Kinderrechtsorganisation auch mit Hilfe ihrer lokalen Partnermehr als 7 Millionen Menschen im Land erreicht.Save the Children geht davon aus, dass im Jahr 2017 320.705 Kindervon Rückkehrern und 81.188 intern vertriebene Kinder im Schulalteraus dem Bildungssystem herausfallen werden. Diese Zahlen - insgesamt401.893 Kinder - basieren auf Erfahrungswerten aus dem Jahr 2016, diedann auf die UN-Prognosen umgerechnet wurden. Die UN schätzt, dass2017 941.700 Afghanen aus Pakistan zurückkehren und weitere 450.000Afghanen vertrieben werden.