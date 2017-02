Frankfurt (ots) -Kontinuierlich erstklassige Ergebnisse bei Berufschancen undKarriereförderung: Bereits zum siebten Mal in Folge ist die DeutscheVermögensberatung AG (DVAG) neben namhaften Unternehmen wie Edeka,Merck und dem TÜV Rheinland als "Top Employer Deutschland"ausgezeichnet worden. Vergeben wird das begehrte Siegel vominternational renommierten "Top Employers Institute" in Amsterdam,das Unternehmen hinsichtlich ihrer Personalführung und -strategiebewertet.Die Zertifizierung als "Top Employer" bildet den erfolgreichenAbschluss eines mehrstufigen Bewertungsprozesses durch das Institut.Dabei stehen vor allem die Bedingungen und Perspektiven für dieMitarbeiter eines Unternehmens auf dem Prüfstand. Auch für 2017konnte die DVAG mit leistungsorientierten Aufstiegsmöglichkeiten fürihre selbstständigen Vermögensberater und mit ihrer Talentstrategieüberzeugen: Über 70 Mio. Euro investiert das Unternehmen jährlich indie Aus- und Weiterbildung und nimmt damit in der Finanzbranche eineVorreiterrolle ein. Markantes Beispiel: Mit der "Führungsakademie fürVermögensberatung" steht den Finanzexperten der DVAG eine zentraleEinrichtung zur Verfügung, die gezielt Managementwissen undFührungskompetenz vermittelt.Dr. Dirk Reiffenrath, Vorstandsmitglied der DeutschenVermögensberatung, freut sich über die Auszeichnung: "Die erneuteZertifizierung als Top Employer bestätigt einmal mehr daserfolgreiche Engagement der DVAG bei der professionellenKarriereentwicklung. Gleichzeitig ist die Prämierung für uns Ansporn,als Betreuungs- und Servicegesellschaft auch weiterhin optimaleVoraussetzungen zu schaffen, damit sich das Potenzial derselbstständigen Vermögensberater voll entfalten kann."Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung ca. 6 Millionen Kunden rund um die ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Die Deutsche Vermögensberatung wurde 1975 von Dr.Reinfried Pohl (1928-2014) gegründet. Andreas Pohl ist seit 2014Vorsitzender des Vorstands des Familienunternehmens. AktuelleInformationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unterwww.dvag.de.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Münchener Straße 1, 60329 Frankfurt amMainDr. Maria Lehmann, Tel.: +49 (69) 2384-7826;E-Mail: maria.lehmann@dvag.comSimon Kuklinski, Tel.: +49 (69) 2384-7505;E-Mail: simon.kuklinski@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Verm?gensberatung AG, übermittelt durch news aktuell