2017 bestehen beste Chancen auf prozentual zweistellige Dax-Gewinne

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im Börsenjahr 2017 dürften sich die Märkte gegensätzlich zu 2016 entwickeln, wobei eine Vielzahl neuer historischer Hochs und per saldo deutliche Kursgewinne in der Luft liegen. Zunächst der Rückblick: Ich hatte in meinem Schlussvortrag am 9. Rosenheimer Börsentag bei damals 18.138 Punkten eine Wall-Street-Rallye unterstellt, weshalb...