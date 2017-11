"2017 - Das Quiz": Frank Plasbergs großer Jahresrückblick am Donnerstag, 28. Dezember 2017, um 20:15 Uhr mit Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger und vielen anderen Gästen

München (ots) - Zehn Jahre Jahres-Quiz: Frank Plasberg präsentiertzum zehnten Mal den großen Jahresrückblick zum Mitraten undMitspielen. Die Show mit spannenden Quiz-Herausforderungen,spektakulären Spielen und vielen emotionalen Augenblicken ist längstTradition im Ersten: Deutschlands größte TV-Stars geben hier zumJahresabschluss nochmal alles. Günther Jauch, Jan Josef Liefers,Barbara Schöneberger und ein weiterer Kandidat, der in den kommendenWochen bekannt gegeben wird, treffen sich zum schon legendärenQuiz-Wettkampf.Was uns in diesem Jahr bewegt hat, das wird auch Thema sein bei"2017 - Das Quiz": Die zehnte Ausgabe der Quiz- und Spielshowverspricht viele besondere Momente mit prominentenÜberraschungsgästen und Menschen, denen in diesem Jahr Unglaublichespassiert ist. Ebenfalls mit dabei im erfolgreichsten Jahresrückblickdes deutschen Fernsehens: die "Lucky Kids" mit den Hits des Jahres -und ein Finale, das von den prominenten Kandidaten vollen Einsatzverlangt."2017 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information undUnterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: Michael Maier;Redaktion: Donata Brandenburger (NDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMarc MeissnerplanpunktTel.: 0221/91 255 710post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell