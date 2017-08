Die 2017 International Mountain Tourism & Outdoor Sports Conference beginnt in Qianxinan in der chinesischen Provinz Guizhou

Xingyi, China (ots/PRNewswire) - Die 2017 International MountainTourism & Outdoor Sports Conference beginnt am 16. August 2017 inXingyi, der Hauptstadt der Präfektur Qianxinan, eine Region imSüdwesten der chinesischen Provinz Guizhou. Die Veranstalter rechnenmit mehr als 1.200 Staatsbediensteten und Führungskräften sowieEinflussnehmern und Fachkräften von der Branche Bergreisen undFreiluftsport aus 29 Ländern und Regionen der Welt.Auf der Konferenz unter dem Motto "promoting harmony between manand nature as well as healthy lifestyles" (Mehr Harmonie zwischenMensch und Natur und gesündere Lebensstile) sind über 20internationale Bergsportereignisse geplant, z. B. eine Wandertour,ein Ballonereignis der Chinese Balloon Club League, die China RallyChampionship, eine Camping-Veranstaltung, ein Radrennen, einCrosslauf-Wettbewerb und ein Bergsportwettkampf. Außerdem werdenwährend der Messe mehrere Sitzungen und Seminare für die Reisebrancheabgehalten, darunter das erste jährlich stattfindende Forum derInternational Mountain Tourism Alliance (IMTA) und das Seminar "GreenDevelopment and Mountain Travel", auf dem mehrere Journalisten undranghohe Mitglieder von internationalen Handelskammernzusammenkommen.IMTA ist eine internationale Organisation, die mit der Genehmigungvom Staatsrat der Volksrepublik China aufgebaut wurde. Sie zählt 111Gruppen und Einzelpersonen aus 26 Ländern und Regionen von fünfKontinenten. Den derzeitigen Vorsitz hat der ehemalige französischePremierminister Dominique de Villepin inne. Ziel der IMTA ist es,ihre weltweiten Mitglieder in Form von Erfahrung, Kapital undFachkräften bei der Entwicklung ihrer Bergreisemärkte zuunterstützen. Außerdem sollen die beliebtesten Bergreiseziele derWelt ausgekundschaftet werden, um professionellere Bergreisediensteanbieten zu können. IMTA ist die erste internationale OrganisationChinas, deren Sitz nicht in Peking ist.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/545707/Opening_ceremony.jpgPressekontakt:Zhu Yanyan+86-135-8156-0395zhuyanyan@huodongbang.netOriginal-Content von: 2017 International Mountain Tourism and Outdoor Sports Conference, übermittelt durch news aktuell