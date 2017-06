Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Gefördert vom ShenyangMunicipal Committee of the Communist Party of China (CPC) und demShenyang Municipal Government fand das 2017 Forum on InnovativeDevelopment: Shenyang China's Intelligence Valley vom 26. bis 27. Maiim Hunnan District, Shenyang, statt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/520622/NEW_2017_Shenyang_China__Intelligent_Valley.jpgÜber 700 Personen aus dem wissenschaftlichen und geschäftlichenUmfeld der Branche Top-Level-Design und intelligenter Fertigungnahmen am Form teil, um ihr Wissen zu bündeln und mit ihren Ideen zurStärkung von Shenyang beizutragen. Unter dem Motto "ShenyangStrength, Intelligent Future" führten die Teilnehmer angeregteDiskussionen zu den Zielen, Politikmaßnahmen und unterstützendenDienstleistungen, um Shenyang zu "China's Intelligence Valley"auszubauen. Thematisiert wurde auch die Entwicklungsrichtung derintelligenten Industrie im Distrikt von Hunnan.Laut Statistik machen Informationstechnologie, intelligenteFertigung, biologische Medizin, Zivilluftfahrt und andere führendeIndustrien 93 Prozent der Bruttoleistung der Industrien über einerbestimmten Größe aus. Ihre Profite stiegen 2016 um nahezu 40 Prozentim Vergleich zum Vorjahr und sie haben den Grundstein für "China'sIntelligence Valley" gelegt.Laut Wang Yibing, Sekretär des Hunnan District Committee of theCPC, dreht es sich beim Bau eines Intelligence Valley nicht nur umdie Entwicklung einer intelligenten Fertigung und vonHigh-End-Industrien, sondern auch darum, Forschungsinstitute undTalente anzuziehen. Das heißt, Shenyang Intelligence Valley sollteein Magnet für die chinesischen intelligenten Industrien undintellektuellen Ressourcen in Nordostasien sein, wobei Intelligenz,Intellekt und intelligente Fertigung im Fokus stehen.Neben diesen Diskussionen gab es auf dem Forum 2017 auch fünfSubforen mit Themen wie "Die Richtung der Industrialisierungkünstlicher Intelligenz", "Die Strategie und Maßnahmen zurEntwicklung von Gesundheits- und Bioarzneimittelindustrien" usw.Links zu Bildanlagen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=290662Pressekontakt:Frau LiuTel./Fax: (+86) 10 63075245Original-Content von: Shenyang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell