Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 30. Oktober veranstaltete ESSENCE,die Luxusmarke von Triumph, einem weltweit führenden Hersteller vonDessous, eine neue Produkteinführungsveranstaltung in der 55 SouthUrumqi Road in Shanghai. Das Eröffnungsspektakel der Veranstaltungerfreute sich positiver Resonanz. Liv Tyler, die globaleMarkenbotschafterin von ESSENCE war Gast der Veranstaltung und nahmmit der Chefredakteurin von Chinas Harpers Bazaar, Wei Tian undKolumnistin und Model Bonnie Chen an einem Gespräch über Damenmodeteil.Die Marke Triumph hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachfragejunger Frauen nach einem hochwertigen Lebensstil zu erfüllen, indemsie einen romantischen Stil mit eleganten Stoffen und derjahrhundertealten Handwerkskunst von Triumph perfekt kombiniert.Jedes einzelne Dessous von ESSENCE ist so fein gearbeitet wie einzartes Kunstwerk. Die innovativen und abwechslungsreichenDesignelemente der Marke erfüllen die Erwartungen junger Frauen anihr Streben nach Mode.Bei der Einführungsveranstaltung teilte Liv ihre Ansichten überMode in einer Live-Podiumsdiskussion mit der Chefredakteurin vonChinas Harpers Bazaar, Wei Tian und Kolumnistin und Model BonnieChen. Sie bestätigten die Positionierung von ESSENCE als Luxusmarkeund drücken ihre Unterstützung für die Marke aus.Auf der Veranstaltung wurden die ESSENCE-Kollektionen AW 2017 undSS 2018 vorgestellt, einschließlich der Stücke, die Liv in denPrint-Werbefotos trägt. Die Kollektionen sind mit Blumenmustern ausexquisiten Spitzendetails und feiner Stickerei verarbeitet, die dieeleganten und romantischen Eigenschaften von ESSENCE verkörpern.Für den Rest des Jahres 2017 wird Triumph seine "Find The One ForEvery You"-Kampagne ausweiten, während ESSENCE weiterhin der moderneFrau von heute Dessous anbietet, die ideal zu ihrem Körper passen undsie ihr bestes Selbst sein lassen.Photo:https://mma.prnewswire.com/media/593684/Liv_Tyler_at_collection.jpgPhoto:https://mma.prnewswire.com/media/593686/Triumph_lingerie_show.jpgPressekontakt:Juno Mao021-62405390-8012juno@horizonchina.cnOriginal-Content von: Triumph China, übermittelt durch news aktuell