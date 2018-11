2017: 3 % weniger Verurteilte als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 wurden rund 716 000 Personenrechtskräftig von deutschen Gerichten verurteilt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das rund 21800 Personen beziehungsweise 3,0 % weniger als im Vorjahr. Bei rund159 200 weiteren Personen endete das Strafverfahren mit einer anderengerichtlichen Entscheidung, darunter rund 133 700Verfahrenseinstellungen. Seit Beginn der flächendeckenden Einführungder gerichtlichen Strafverfolgungsstatistik in Deutschland im Jahr2007 ist die Zahl der gerichtlich beendeten Strafverfahren (-21 %)und damit auch der rechtskräftigen Verurteilungen (-20 %)zurückgegangen.Seit 2007 war immer die Verhängung einer Geldstrafe nachallgemeinem Strafrecht die häufigste rechtskräftige Verurteilung. ImJahr 2017 wurden insgesamt rund 552 000 Personen (77,1 %) zu einerGeldstrafe verurteilt. Auf Freiheitsstrafe nach allgemeinemStrafrecht oder Strafarrest wurde bei rund 104 400 Personen (14,6 %)entschieden.Bei weiteren rund 59 700 Personen (8,3 %) wandten die Gerichte dasJugendstrafrecht an, das bei Personen im Alter von 14 bis 17 Jahrenobligatorisch ist. Bei Straftaten Heranwachsender, die zum Zeitpunktder Tat bereits 18 Jahre, aber noch keine 21 Jahre alt waren, prüftdas Strafgericht, ob Jugendstrafrecht oder allgemeines Strafrechtangewandt wird. Das Jugendstrafrecht stellt die Erziehung derJugendlichen sowie die Verhinderung weiterer Straftaten in denVordergrund und bietet dafür ein spezielles, gegenüber demallgemeinen Strafrecht stärker abgestuftes Sanktionensystem, das vonErziehungsmaßregeln über Zuchtmittel bis zur Jugendstrafe reicht. ImJahr 2017 erhielten rund 9 700 Personen eine Jugendstrafe alsschwerste Sanktionsform innerhalb des Jugendstrafrechts. Bei 42 500Personen wurden Zuchtmittel verhängt, bei den übrigen 7 500 PersonenErziehungsmaßregeln nach dem Jugendgerichtsgesetz. Zuchtmittel könnenvon Verwarnungen über die Erteilung von Auflagen bis zur Verhängungvon Jugendarrest reichen. Mit Erziehungsmaßregeln werden Weisungenzur Lebensführung erteilt, beispielsweise an einem sozialenTrainingskurs teilzunehmen. Sie können auch die Anordnung beinhalten,Hilfe zur Erziehung in Anspruch zu nehmen.Gerichtliche Verurteilungen sanktionieren unterschiedlicheGesetzesverstöße. So lagen im Jahr 2017 bei rund einem Fünftel allerVerurteilungen Straftaten im Straßenverkehr nach dem Strafgesetzbuchoder dem Straßenverkehrsgesetz zugrunde (rund 159 000). Weitere rund451 700 Personen wurden wegen Straftaten nach dem Strafgesetzbuchohne Delikte im Straßenverkehr rechtskräftig verurteilt. Darunterentfielen mengenmäßig die meisten auf die Deliktgruppe Betrug undUntreue (rund 144 800) sowie Diebstahl- und Unterschlagung (rund 123200). Neben dem Strafgesetzbuch und dem Straßenverkehrsgesetzexistieren in Deutschland noch weitere Gesetze, die Strafvorschriftenenthalten. Im Jahr 2017 wurden insgesamt rund 105 400 Personen wegender Verletzung dieser anderen Gesetze verurteilt (2,4 % mehr als imVorjahr), darunter am häufigsten wegen Verstößen gegen dasBetäubungsmittelgesetz (rund 60 100).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Rechtspflege,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 14,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell