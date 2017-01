2016 war günstigstes Tankjahr seit 2009 / Dezember teuerster Monat des Jahres / Beide Kraftstoffsorten erklimmen zum Jahresende ihre jeweiligen Jahreshöchststände (FOTO)

München (ots) -Tanken war im vergangenen Jahr so günstig wie seit sieben Jahrennicht mehr. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreisezeigt, mussten die Autofahrer für einen Liter Super E10 imJahresmittel 1,281 Euro bezahlen. Günstiger war Benzin zuletzt imJahr 2009. Auch der Dieselpreis war mit 1,078 Euro auf demniedrigsten Niveau seit 2009. Gegenüber dem Vorjahr verbilligte sichSuper E10 um 8,8 Cent, Diesel um 9,1 Cent. Zudem sind für beideKraftstoffsorten die Jahresdurchschnittspreise im vierten Jahr inFolge gesunken - auch dies zeigt, wie erfreulich die Gesamtbilanz fürdie Autofahrer 2016 ausgefallen ist.Trotz der für die Verbraucher positiven Preisentwicklung hat dasvergangene Jahr mit einem Wermutstropfen geendet: Der Dezember warlaut ADAC der teuerste Monat des Jahres. Der Preis für einen LiterSuper E10 kletterte im Monatsdurchschnitt auf 1,345 Euro und lagdamit um 14,7 Cent über dem Preis vom Februar, dem günstigsten Monatdes Jahres. Auch Diesel war im Dezember so teuer wie in keinemanderen Monat des Jahres: Ein Liter kostete im Schnitt 1,175 Euro unddamit um immerhin 19,1 Cent mehr als im Februar.Auch die teuersten Tanktage des Jahres fielen in den Dezember.Super E10 erklomm am 25. Dezember mit 1,373 Euro seinenJahreshöchststand und der teuerste Dieseltag fiel mit einemTagesdurchschnittspreis von 1,201 Euro auf den 31. Dezember. ZumVergleich: Am billigsten war Super E10 im vergangenen Jahr am 23.Februar mit 1,179 Euro, Diesel am 22. Januar mit 0,954 Euro.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt und über die Preiseder vergangenen Jahre gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft überdie aktuellen Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auchdie Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell