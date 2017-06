2016 war für Leoni kein einfaches Jahr!

Liebe Leser,

Schwankungen beim Kupferpreis, Kosten für die Restrukturierung und nicht zuletzt 40 Mio €, die durch einen Betrug verloren gegangen sind, machten das Jahr 2016 für Leoni nicht einfach. Am Ende stand ein operatives Ergebnis von 78,1 Mio €. Das sind zwar knapp 70 Mio € weniger als im Vorjahr, aber immer noch mehr, als die prognostizierten 65 Mio €. Der Umsatz blieb aufgrund von Kursschwankungen weitgehend stabil bei 4,43 Mrd €.

Im neuen Werk sollen jährlich 400.000 Kilometer Kabel produziert werden

Der größte prozentuale Zuwachs gelang Leoni im Bereich der Elektromobilität: In diesem Segment lag der Auftragseingang bei 400 Mio €. Im 1. Quartal 2017 ist Leoni in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Umsatz stieg um knapp 11%. Mehr als die Hälfte des Zuwachses erzielte Leoni aus eigener Kraft. Die Grundlage dafür bildete die gute Auftragslage und die starke Nachfrage der weltweiten Fahrzeugindustrie. Unterm Strich hat sich der Gewinn nahezu verdreifacht. Leoni hat mit dem Bau des Kompetenzzentrums am Standort Roth begonnen.

Dieser Schritt bedeutet neben der Ausweitung der Produktionskapazitäten auch eine Investition in die Zukunft. Als Labor- und Entwicklungszentrum für innovative Produkte sollen Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung ausgebaut und Arbeits- sowie Logistikabläufe optimiert werden. So will Leoni etwa die Entwicklung und Fertigung von Datenleitungen für das autonome Fahren vorantreiben. Im neuen Werk sollen jährlich 400.000 Kilometer Kabel produziert werden, darunter auch Glasfaserkabel für Telekommunikation sowie Ladeleitungen für Elektrofahrzeuge.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.