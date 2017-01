2016 verzeichnet die britische Autoproduktion ein Hoch wie seit 17 Jahren nicht mehr - Deutsche Nachfrage erreicht fast 16 %

London (ots/PRNewswire) -- 1,7 Millionen Fahrzeuge wurden 2016 im Vereinigten Königreichhergestellt. Das ist ein Anstieg um 8,5 % und die höchsteProduktionsrate seit 17 Jahren.- Mit der Auslieferung von 1,35 Millionen Fahrzeugen ins Auslanderreicht der Export bereits das zweite Mal in Folge Rekordzahlen.- Mehr als die Hälfte der Autos wird nach Europa - unser größterHandelspartner - exportiert, wo die Nachfrage um 7,5 % gestiegenist.- Deutschland ist nach den USA das wichtigste Exportziel desVereinigten Königreichs. Die Nachfrage dort ist um 15,9 % auf117.004 gestiegen.Laut den neusten Zahlen des britischen Autofachverbandes "Societyof Motor Manufacturers and Traders" (SMMT) produzierte dasVereinigten Königreich seit 17 Jahren noch nie so viele Autos.1.722.698 Fahrzeuge von 15 Herstellern gingen letztes Jahr vom Band,ein Anstieg um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr und das höchsteErgebnis seit 1999.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160118/323200LOGO )Es werden so viele Fahrzeuge wie nie zuvor aus dem VereinigtenKönigreich exportiert - das Resultat von Investitionen der letztenJahren in Spitzenproduktionsanlage, topaktuelle Designs undTechnologie und das beste und produktivste Fachpersonal Europas. Zehnbrandneue Automodelle begannen letztes Jahr mit der Produktion imVereinigten Königreich. Bei neun von ihnen handelt es sich umPremiummarken, die dem Land dazu verholfen haben, nach Deutschlandder zweitgrößte Produzent von Premiumfahrzeugen in Europa und derdrittgrößte weltweit zu werden.[1]Der Produktionsanstieg ergab sich vor allem durch die Nachfrageaus dem Ausland. Der Appetit nach britischen Fahrzeugen ist um 10,3 %auf ein Rekordhoch von 1.354.216 gewachsen - der zweiteProduktionsrekord in Folge. Ungefähr acht von zehn der im VereinigtenKönigreich hergestellten Fahrzeugen werden auf einen der 160 Märkteweltweit exportiert.Allerdings lässt sich der Großteil des Wachstums auf dieanhaltende wirtschaftliche Erholung in Europa zurückzuführen. DieExporte in die restlichen EU-Länder wuchs um 7,5 % auf 758.680 undmachte mehr als die Hälfte der Autoexporte aus dem VereinigtenKönigreich aus. EU-Länder umfassen genau die Hälfte der 10 globalenMärkte des Vereinigten Königreichs, angeführt von Deutschland undgefolgt von Italien, Frankreich und Belgien. Deutschland ist dasgrößte Exportziel des vereinigten Königreichs, hinter den USA abervor China. Zudem stellt Europa die Mehrzahl der Bauteile (65 %) inFahrzeugen her, die im Vereinigten Königreich gebaut werden. Diesverdeutlicht die Bedeutung von tarif- und barrierefreiem Handel fürdie Zukunft der Automobilproduktion.In einer Reihe von Märkten wurde ein hohes Wachstum verzeichnet,darunter vor allem in den USA - das wichtigste Exportziel nach der EU-, wo die Anfrage um fast die Hälfte gestiegen ist (47,2 %); damitumfasst es 14,5 % des britischen Autoexports. Einen deutlichenAnstieg gab es in der Türkei, Japan und Kanada, während dieExportzahlen im drittgrößten Exportziel China um bescheidene 3,1 %auf 88.610 exportierte Fahrzeuge gewachsen ist.Auch die Nachfrage im Inland stieg im selben Jahr um 2,4 %. DasVereinigte Königreich bleibt damit - wieder nach Deutschland - derzweitgrößter Automarkt. Eins von sieben im Vereinigten Königreichzugelassenen Fahrzeugen wird dort auch hergestellt. Drei Jahre zuvorwar es noch eins von acht. Derweilen machen Autos aus Deutschland einDrittel (33 %) der zugelassenen Fahrzeuge im Vereinigten Königreichaus.Mike Hawes, SMMT Chief Executive, meint: "Das enorme Wachstum derbritischen Produktion ist ein Beweis für die internationaleWettbewerbsfähigkeit der britischen Automobilbranche. HöchsteIngenieurskunst, fortschrittliche Technologie und einequalitätsbewusste Belegschaft haben den Wandel mitgestaltet und damitdas Vereinigte Königreich zu einem der produktivstenAutoherstellungsstandort Europas gemacht. Das Vereinigte Königreichist Deutschlands größter Autoexportmarkt in Europa und Deutschlandist das größte Exportziel für das Vereinigte Königreich, womit dasgegenseitige Interesse unterstrichen wird, den barrierefreien Handelzwischen unseren Ländern zu erhalten. Wichtig ist, dass die meistenBauteile in britischen Fahrzeugen aus Europa kommen und es istentscheidend für die Zukunft der Automobilbranchen beider Länder,dass wir unsere derzeitigen Zoll- und Handelsabkommen beibehalten."Top 5 der britischen Verkaufsschlager in Deutschland1. Vauxhall Astra2. Toyota Auris3. MINI4. Range Rover Evoque5. MINI OneDAS VEREINIGTE KÖNIGREICH EXPORTIERT WELTWEIT IN MEHR ALS 160LÄNDERAutomobilbau im Dez Dez Änderung Lfd. JahrLfd. Jahr ÄnderungVereinigten Königreich '15 '16 in % '15'16 in %Gesamt 114.842 113.976 - 0,8% 1.587.6771.722.698 8,5 %Inland 19.656 18.669 - 5,0% 359.796368.482 2,4 %Export 95.186 95.307 0,1 % 1.227.8811.354.216 10,3 %Export in % 82,9 % 83,6 % 77,3 %78,4 %TOP-AUTOEXPORTZIELE DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHSAnteil in 2016EU 56 %USA 14,5 %China 6,5 %Türkei 3,1 %Australien 2,5 %Japan 1,9 %Kanada 1,8 %Südkorea 1,7 %Israel 1,1 %Russland 1 %Redaktionelle HinweiseAnmerkungena. Aston Martin DB11; Bentley Bentayga; Jaguar F-Pace; Infiniti Q30;Infiniti QX30; Land Rover Range Rover Evoque Convertible; McLaren540; McLaren 570; Rolls Royce Dawn; Vauxhall Astra Sports TourerÜber SMMT und die britische AutomobilindustrieSMMT ist der größte und einflussreichste Handelsverband desVereinigten Königreichs. Er setzt sich für die Interessen derAutomobilbranche des Vereinigten Königreichs ein und vertritt einegeschlossene Haltung gegenüber der Regierung, Interessenvertreternund den Medien.Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Motor der britischenWirtschaft mit einem Umsatz von 71,6 Milliarden Pfund und einerMehrwertleistung von 18,9 Milliarden Pfund. Es sind 169.000 Menschenin der Automobilherstellung und 814.000 in der Zulieferindustriebeschäftigt. Die Branche ist verantwortlich für 12 % des gesamtenbritischen Warenexports und investiert jedes Jahr 2,5 MilliardenPfund in Forschung und Entwicklung. 