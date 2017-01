2016: Knapp 15 Millionen Nächtigungen für Wien - BILD

Wien schafft 2016 mit 14,96 Millionen Gästenächtigungen den 7.Rekord in Folge.Wien (ots) - Mit 14.962.000 Gästenächtigungen hat Wien 2016 seinbisher bestes Ergebnis aus 2015 um 4,4% übertroffen. Ankünfte wurden6.884.000 gezählt, ein Plus von 4,5%. Die durchschnittlicheZimmerauslastung erhöhte sich auf rund 74% (2015: 72%), wobei WiensBeherbergungskapazität rund 66.000 Hotelbetten beträgt. Aufbauend aufüberdurchschnittlichem Wachstum 2015 entspricht derNetto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe 2016 in etwa demVorjahr: Im bisher ausgewerteten Zeitraum Jänner bis November 2016machte dieser 663,4 Millionen Euro (-0,3%) aus."Über 80% der Gästenächtigungen in Wien sind internationaleNächtigungen. Unter dem Dach der Tourismusstrategie Wien 2020 und demLeitmotiv ?Global.Smart.Premium? arbeiten wir daran, dieInternationalisierung weiter voranzutreiben, Fluglinien für Wien zugewinnen und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten", erklärtTourismusdirektor Norbert Kettner. Als Meetingdestination nimmt Wienmit mehr als 3.500 Kongressen und Firmenveranstaltungen im Jahrweltweit einen der Spitzenplätze ein, ebenso wird es laufend fürseine herausragende Lebensqualität ausgezeichnet. Besonders starkenZustrom erhielt Wien 2016 aus Deutschland (2.972.000 Nächtigungen,+7%), Österreich (2.823.000, +8%), den USA (831.000, -1%), Italien(736.000, -2%), Großbritannien (694.000, +18%), Spanien (476.000,+9%), der Schweiz (439.000, +1%), Frankreich (401.000, +8%), Russland(334.000, -18%) oder China (329.000, +15%). "Wien bietet dieErlebnisse einer Metropole ohne die Stressfaktoren einer Metropole.Unser erklärtes Ziel ist, das Reisepublikum von Wiens zahlreichenPremiumangeboten zu überzeugen", schließt Kettner.Rückfragehinweis:Vienna Tourist BoardIsabella RauterTel. +43 /1/211 14-301E-Mail: media.rel@vienna.infohttp://www.vienna.infohttp://b2b.vienna.infoOriginal-Content von: WienTourismus, übermittelt durch news aktuell