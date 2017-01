2016: Erneut deutliche Umsatzsteigerung für Schleich (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) -Das schwäbische Traditionsunternehmen Schleich ist mit einerUmsatzsteigerung von 16 Prozent im Abverkauf des Handels an denKonsumenten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016 erneut deutlichgewachsen. Damit zeigte das Unternehmen im Jahr 2016 abermals einweit stärkeres Wachstum als der Markt für klassische Spielwaren inDeutschland, der im selben Zeitraum um fünf Prozent zulegte*. Nebender anhaltend guten Nachfrage nach den klassischen Schleich-Figurenist der Erfolg der von Schleich neu eingeführten Themenwelten einwesentlicher Grund für die starke Unternehmensentwicklung.Insbesondere die Reihe Horse Club, die 2017 auch zunehmendinternational ausgebaut werden soll, hat zu diesem Erfolgbeigetragen. Mit den Produktwelten Farm World und Wild Life konntendarüber hinaus erfolgreich weitere Zielgruppen im Vorschulaltererreicht werden. Ebenso haben auch die Aktivitäten zum Ausbau derMarkenstärke zu den guten Ergebnissen beigetragen.Die Bestellungen vom Handel bei Schleich sind auch imGeschäftsjahr 2016 national wie international deutlich gestiegen: Miteinem Brutto-Umsatz von weltweit 142,9 Millionen Euro (2015: 132,5Millionen Euro) erzielte die Gruppe den höchsten Umsatz derFirmengeschichte. Der Kernmarkt Deutschland wuchs sogar um 14 Prozentim Reinverkauf und um 16 Prozent im Abverkauf. Damit ist dasschwäbische Traditionsunternehmen deutlich stärker als der deutscheSpielwarenmarkt gewachsen, der 2016 um fünf Prozent zulegte.Insbesondere im vierten Quartal erfreuten sich die Spielwelten vonSchleich besonders hoher Beliebtheit und legten im Abverkauf durchden Handel mit ca. 75 Prozent gegenüber 2015 zu. "Diesersensationelle Erfolg im vergangenen Jahr bestätigt unsere neueSortiments- und Zielgruppensegmentierung. Die Strategie, unserProduktsortiment zu Spielwelten weiterzuentwickeln, geht voll auf",sagt Dirk Engehausen, CEO der Schleich Gruppe. Auch intern kann dasUnternehmen eine positive Entwicklung verzeichnen: Im vergangenenJahr ist die Belegschaft sowohl in Deutschland als auch aufinternationaler Ebene deutlich gewachsen. Inzwischen beschäftigtSchleich weltweit mehr als 500 Mitarbeiter. Zudem wurde mit Karl vonBodelschwingh ein ausgewiesener Experte als Chief Operating Officer(COO) für die Führungsriege gewonnen.Bestseller 2016: Die Produktwelten Horse Club, Dinosaurs undbayala"2016 haben wir mit Horse Club eine neue Themenwelt geschaffen,die mit ihren realistischen Spielsets rund um die Themen Reiten,Abenteuer und Freundschaft nicht nur von den Pferdefreunden unter denKindern begeistert aufgenommen wurde", sagt Engehausen. Dieseerfolgreiche Produktwelt konnte so zum starken Umsatzwachstumbeisteuern. In diesem Zusammenhang wurde das Spielset "Reiterhof mitReiterin, Pferden und Zubehör" vom Bundesverband derSpielwarenindustrie als "Top 10 Spielzeug 2016" ausgezeichnet.Darüber hinaus konnten mit den Produktlinien Farm World und Wild Lifeerfolgreich weitere Kinder im Vorschulalter als neue Kunden erreichtwerden.Neben der Produktwelt Horse Club trugen auch die ThemenweltenDinosaurs und bayala zur starken Entwicklung von Schleich bei. Zu dennach Stückzahl am meisten verkauften Artikeln der bayala Themenweltgehörten das "Regenbogeneinhorn Fohlen" sowie die "RegenbogeneinhornStute". Ein weiterer Topseller der Produktwelt war das "MagischeElfenschloss mit Zubehör". In der Welt der Dinosaurier steigerteninsbesondere der "Tyrannosaurus Rex" und das Spielset "Riesenvulkanmit T-Rex" den Umsatz.Erfolgsformel 2016: Ausbau der MarkenstärkeMit dem neuen Claim "The world in YOUR hands", strategischerSortimentsplanung, intensiver Marktforschung, der Identifikationneuer Zielgruppen und einer Erhöhung der Marketing-Aktivitäten konnteSchleich 2016 seine Marke weltweit deutlich weiter stärken undausbauen. Ebenfalls erheblich dazu beigetragen haben das neueVerpackungsdesign sowie ein überarbeitetes POS-Konzept. Dies sorgtefür mehr Aufmerksamkeit und Orientierung am Handelsregal undsteigerte damit die Sichtbarkeit und Relevanz der Marke für dieKonsumenten. Diese erfolgreiche Neuausrichtung trifft weltweit sowohlbei den Endkonsumenten als auch bei den Vertriebspartnern aufpositive Resonanz.Topseller 2017: Fokus auf Spielwelten Wild Life und Horse ClubAuch 2017 setzt Schleich weiterhin auf den Ausbau seinesSortiments von realistischen und hochwertigen Einzelfiguren hin zuabwechslungsreichen Spielwelten, die für besonders viele kreativeGestaltungsmöglichkeiten und langanhaltenden Spielspaß sorgen. DerFokus liegt dabei in diesem Jahr auf den Themenwelten Wild Life undHorse Club, deren Produktportfolios weiter ausgebaut werden: Bei derLinie Wild Life garantieren Spielsets und das neue Ranger-Team rundum das Thema "Dschungel" wilde Abenteuer und spannende Spielstunden.Topartikel 2017 ist die "Dschungel Forschungsstation CROCO". Darüberhinaus ergänzen neue Waldbewohner aus den verschiedensten Erdteilendas Sortiment im Lebensraum "Forest" und für alle neuen WildLife-Fans gibt es attraktive Einsteigersets. Geplant ist ebenfallseine Vergrößerung der Horse Club Spielwelt mit neuenHighlight-Produkten, wie zum Beispiel der "Mobilen Tierärztin mitHannoveraner Fohlen". Außerdem können alle Fans die Themenwelt nunmit den neuen Pferdeboxen beliebig erweitern und vergrößern.Auch die Spiellinien Farm World, Dinosaurs und bayala erhaltenZuwachs durch neue Playsets und Einzelfiguren. "Aufgrund des großenErfolges unserer realistischen Spielwelten in Deutschland, wollen wirdiese in 2017 erweitern und auch international noch stärker bekanntmachen", so Engehausen.Ausblick 2017 und langfristige Strategie2017 will Schleich den Erfolg vom Vorjahr weiter ausbauen. "ImAbverkauf sind für alle Märkte zweistellige Wachstumsraten geplant",erklärt Engehausen. "Unser Fokus im laufenden Jahr liegt auf derSteigerung des internationalen Umsatzes, hierbei wird uns diepositive Resonanz von Horse Club helfen." Daneben habe sich dasUnternehmen weitere strategische Ziele gesetzt, um die Marke zustärken und damit weiteres, nachhaltiges Wachstum zu generieren, soEngehausen. Dazu zählen: die fortwährende Implementierung des neuenInStore Designs, die Umsetzung zusätzlicher Kampagnen am POS sowieder weitere Ausbau der digitalen Kanäle. Mit neuerworbenen Lizenzenwill Schleich 2017 auch diesen Bereich weiter ausbauen. Durch dieneuen strategischen Partnerschaften mit dem AMEET Verlag, dem VerlagFriedrich Oetinger GmbH und Schmidt Spiele entwickelt sich Schleichimmer mehr zu einer 360-Grad-Marke. Das neu gegründeteAußendienstteam in Österreich unterstreicht die Bedeutung eigenerVertriebsmannschaften und unterstützt den konsequenten Ausbau und dieStärkung der Marke Schleich.*Jahresvergleiche gemäß NPD Eurotoys 2016Über SchleichDas vor mehr als 80 Jahren von Friedrich Schleich in SchwäbischGmünd gegründete Unternehmen ist einer der größtenSpielwarenhersteller Deutschlands und international führenderAnbieter von Spielfiguren. Die berühmten Spielfiguren und Spielsetsaus dem Hause Schleich werden in mehr als 50 Ländern vertrieben undhaben die Kinderzimmer der ganzen Welt erobert. Als Global Player mitschwäbischen Wurzeln erzielt Schleich heute mehr als die Hälfte desUmsatzes außerhalb seines Kernmarktes Deutschland. Das Unternehmenbefindet sich mehrheitlich im Besitz der europäischenBeteiligungsgesellschaft Ardian. Weitere Gesellschafter sind dasManagement-Team rund um die Geschäftsführer Dirk Engehausen (CEO),Erich Schefold (CFO) und Karl von Bodelschwingh (COO). Das Design derSchleich Spielwelten, die Herstellung der Produktionswerkzeuge sowiedie Qualitäts- und Sicherheitstests erfolgen in Deutschland. DieProduktion selbst findet sowohl am Firmenstandort in Schwäbisch Gmündals auch in weiteren Produktionsstätten im Ausland statt.