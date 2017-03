2016: 11 % mehr Tagungen - neuer Rekord für Wien - BILD

Wien (ots) - Bestwerte bei allen Kennzahlen: "WiensTagungsindustrie verzeichnete 2016 mehr Veranstaltungen, Nächtigungenund Wertschöpfung denn je", berichtet Tourismusdirektor NorbertKettner.2016 nahmen 567.000 Tagungs-TeilnehmerInnen (+7% zu 2015) aninsgesamt 4.084 Kongressen, Firmenveranstaltungen und Incentives(+11%) in Wien teil. Die Anzahl der dadurch ausgelösten Nächtigungenerhöhte sich um 2% auf rund 1.718.000. Die landesweite Wertschöpfungder Wiener Tagungswirtschaft überschritt erneut die markante Grenzevon einer Milliarde Euro und trug insgesamt 1,072 Milliarden Euro(+3%) zum Bruttoinlandsprodukt bei. 80% der Wertschöpfung sind aufinternationale Kongresse zurückzuführen, die 2016 rund die Hälftealler TagungsteilnehmerInnen und drei Viertel der Nächtigungenbrachten. Österreichweit sicherten Tagungen, Kongresse und Incentivesin Wien knapp 20.000 Ganzjahresarbeitsplätze. Insgesamt wurden inÖsterreichs Hauptstadt 2016 knapp 15 Millionen Nächtigungen gezählt,12% davon sind der Tagungsindustrie zuzuschreiben.Das Beratungsunternehmen Mercer hat Wien soeben - zum 8. Mal inFolge - zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt gekürt,auch die "International Congress and Convention Association" (ICCA)reiht Wien seit Jahren unter die führenden Kongressmetropolenweltweit. "Wien punktet als zentraleuropäischer Hub mit guterErreichbarkeit, einem vielseitigen Hotelangebot undTop-Tagungslocations", erklärt Kettner. "Tagungen werden vonstädtischen und wissenschaftlichen Einrichtungen bestens unterstütztund mit bereits 36 lizensierten Zertifizierungsstellen für GreenMeetings beweist Wien Weitblick in puncto Umweltverträglichkeit undNachhaltigkeit." Derzeit stehen in Wien, das pro Jahr aus fast 200Destinationen weltweit per Direktflug angesteuert wird, 66.000Gästebetten zur Verfügung.Rückfragehinweis:Vienna Tourist BoardIsabella RauterTel. +43 /1/211 14-301E-Mail: media.rel@vienna.infoOriginal-Content von: WienTourismus, übermittelt durch news aktuell