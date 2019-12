2010 bis 2019 - Das Jahrzehnt der Flucht Langzeitkrisen und neue Konflikte: 50 Prozent mehr Flüchtlinge

Bonn (ots) - Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat sich nach Angaben derUNO-Flüchtlingshilfe im letzten Jahrzehnt um mehr als 50 Prozent erhöht. Warenes 2009 noch knapp über 43 Millionen Menschen, so sind es jetzt mehr als 70,8Millionen. Hauptursache ist die Kombination aus Langzeitkonflikten mit großenFluchtbewegungen wie etwa in Syrien, Afghanistan oder Südsudan und neuerenKrisen wie in Venezuela oder Myanmar. Auch die Folgen des Klimawandels treibendie Fluchtbewegungen auf Rekordkurs: Extremwetterereignisse verschärfenbestehende Krisen, wie aktuell in Afrika zu sehen, wo eine Rekorddürre imsüdlichen und Überschwemmungen in Ostafrika die Menschen belasten. InDeutschland haben die Fluchtbewegungen im Rekordjahr 2015 sowie die privateSeenotrettung die Debatten in den vergangenen Jahren beherrscht. DieUNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR),betont, dass angesichts 15.000 Toter und Vermisster in den letzten fünf Jahrenauf dem Mittelmeer die private Seenotrettung unverzichtbar ist."Es war ein extremes Jahrzehnt, die weltweiten Krisen komplex. Nationalismus istfür diese Herausforderungen ebenso die falsche Antwort wie Grenzen und Zäune. Esgeht nur über internationale Zusammenarbeit und unsere Solidarität alsZivilgesellschaft mit den Menschen auf der Flucht", kommentiert PeterRuhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.2011 zwangen gleich drei Bürgerkriege Menschen zur Flucht - in Syrien, Libyenund Somalia, wo auch eine verheerende Hungersnot dazukam. Zwei Jahre späterfolgten weitere Konflikte im Südsudan und im Jemen. 2017 verschärften sich dieUnruhen in Venezuela und führten zur größten Flucht- und Migrationsbewegung inder jüngeren Geschichte Südamerikas. Im gleichen Jahr löste das Flüchtlingscampin Kutupalung, Bangladesch, das Camp im kenianischen Dadaab als größtes der Weltab: Hunderttausende Rohingya mussten quasi über Nacht aus dem NachbarlandMyanmar fliehen. Der UNHCR ist bei allen Krisen vor Ort, um Flüchtlingen zuhelfen: Neben Nothilfeeinsätzen, wie der akuten Trinkwasser- und medizinischenVersorgung, geht es auch um die Registrierung von Flüchtlingen. So bekommen sieZugang zu Lebensmitteln und Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit. "Fluchtund Vertreibung gibt es auf jedem Kontinent, aber eben auch Hilfsbereitschaftund Solidarität, wir dürfen die Menschen in Not nicht alleine lassen," fordertRuhenstroth-Bauer.Emotionale Debatten in DeutschlandIn Deutschland war insbesondere die Debatte um die Seenotrettung sehr präsentund emotional. Peter Ruhenstroth-Bauer dazu: "Seenotrettung muss emotional sein- es geht um Menschenleben. Es darf allerdings keine Debatte darüber geben, obsie notwendig ist. Wer die Lebensrettung auf hoher See kriminalisiert, vergehtsich an Werten wie Humanität und Menschlichkeit." 2015 war für Deutschland zudemein Rekordjahr: Rund 890.000 Asylsuchende kamen nach Deutschland. In denFolgejahren ging die Zahl deutlich zurück - auf knapp über 185.853 in 2018 - unddennoch: Die Auswirkungen der Flüchtlingsbewegungen tragen nicht primärDeutschland und Europa, sondern Bangladesch, Uganda, Pakistan oder der Libanon.85 Prozent der Flüchtlinge leben dort. Diese Länder und vor allem dieFlüchtlinge dort muss Europa unterstützen, fordert die UNO-Flüchtlingshilfe.Mehr Informationen zur Winterkampagne der UNO-Flüchtlingshilfe unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-schutz/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4479440OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell