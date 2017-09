200-Tage-Linie touchiert – DAX reif für neue Trends

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die 200-Tage-Linie – also der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tagesschlusskurse – ist einer der am meisten beachteten Indikatoren. Denn die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zur 200-Tage-Linie gibt an, ob gerade Aufwärts- oder Abwärtstrends gelten. Doch der „GD200“ kann noch mehr:

Kurse oszillieren langfristig um ihren Mittelwert. Dabei können sich die Notierungen kurzzeitig durchaus 20% bis 30% von der 200-Tage-Linie entfernen, kehren aber stets zum GD200 zurück. Derzeit notiert der DAX wieder unmittelbar im Bereich dieses langfristigen Durchschnitts, sodass im Umkehrschluss die Zeit jetzt reif ist für eine neue Trendbewegung. Aus saisonaler Sicht ist die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur noch größer als für einen neuen Höhenfl ug, aber wir nähern uns der zyklisch besseren Phase. Das bedeutet:

Es liegt eine größere Bewegung in der Luft. Sollten die Börsen tatsächlich doch noch korrigieren, werden wir unsere Baisse-Positionen umgehend ausbauen. In diese Konsolidierung hinein gilt es dann lang laufende Calls einzukaufen. Denn die Perspektive der Aktienmärkte bis zum Jahrzehntende ist herausragend. Ich sehe hier Gewinnchancen von mehreren hundert Prozent!

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion