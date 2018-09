200 Modelle im Vergleich: Kfz-Haftpflicht für Oberklasse-Pkw am teuersten (FOTO)

München (ots) -- Nur Großraum-Van Kia Carnival noch teurer als CLS-Klasse, AudiQ7, BMW X6 und Co.- Typklassen-Einstufung ein Grund für Beitragsunterschiede- CHECK24-Experten helfen bei Fragen rund um die Kfz-VersicherungFahrer von Oberklasse-Limousinen und -SUV zahlen am meisten fürdie Kfz-Haftpflichtversicherung. Im Ranking von über 200 Pkw-Modellenlanden z. B. Mercedes-Benz CLS, Audi Q7, BMW X6 und Porsche Cayenneganz vorne. Einer schlägt sie aber alle: der Kia Carnival. Für densüdkoreanischen Großraum-Van zahlten CHECK24-Kunden imBetrachtungszeitraum gut 100 Euro mehr Haftpflichtbeitrag als für dieteuersten Oberklasse-Modelle.1)"Viele Oberklasse-Modelle und Sportwagen sind in hohe Typklasseneingestuft", sagt Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung beiCHECK24. "Diese spiegeln unter anderem die Unfallbilanzen einesPkw-Modells wider. Je höher die Einstufung, desto teurer in der Regeldie Kfz-Versicherung."Auch einige typische Familienautos wie der Ford Galaxy, der VWSharan und eben der Kia Carnival fallen in eine hoheHaftpflicht-Typklasse. Für die Statistik derKfz-Haftpflichtversicherung sind laut Gesamtverband der deutschenVersicherungswirtschaft (GDV) e. V. Versicherungsleistungen fürgeschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich.2)Die Typklasse ist nur eines von rund 50 Merkmalen, die den Beitragder Kfz-Versicherung bestimmen. SUV beispielsweise sind häufigDiesel-Fahrzeuge, für die in der Regel höhere Versicherungsbeiträgeanfallen. Auch eine stärkere Motorisierung führt tendenziell zuhöheren Beiträgen.Klein- und Kleinstwagen am Ende des Rankings - am günstigsten:Golf I Cabrio und Trabant 601Die günstigsten Pkw-Modelle sind vor allem Klein- und Kleinstwagenwie etwa der VW Up, der Citroen C1 und der smart fortwo. Ganz am Endedes Vergleichs fallen aber auch einige Pkw aus der Reihe,beispielsweise die beiden Roadster Mazda MX-5 und Mercedes-Benz SLK.Schlusslichter sind zwei Fahrzeuge, die schon lange nicht mehrgebaut, aber immer noch gefahren werden: das Golf I Cabriolet und derTrabant 601. Für beide zahlen CHECK24-Kunden weniger als 200 EuroJahresbeitrag zur Kfz-Haftpflichtversicherung.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3)Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.1) Basis: alle zwischen Juli 2017 und Juni 2018 über CHECK24abgeschlossenen Kfz-Versicherungen. Liste aller betrachteten Modelleverfügbar unter http://ots.de/6ChjsE2) Quelle: GDV (http://ots.de/qv4EKo)3) Quelle: WIK-Consult (http://ots.de/KINZF9)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell