200 Jahre Fahrrad / Das erfolgreichste Verkehrsmittel der Welt feiert Geburtstag / Die Zukunft ist elektrisch (FOTO)

Am 12.06.1817 fuhr Karl Drais in Mannheim zum ersten Mal aufseiner Laufmaschine. Seine Erfindung bildete die Basis für dieEntwicklung des Fahrrads, dem erfolgreichsten Verkehrsmittel derWelt. Im Jahr 2017 feiert das Fahrrad einen runden Geburtstag: 200Jahre. Technik, Kultur, Tradition, Geschichte - das Fahrrad vereintvieles. Es verbindet Vergangenheit und Zukunft. Auch weil sich dasFahrrad stets neu erfand. Die nächste Evolutionsstufe ist erreicht:Elektrifiziert, automatisiert, vernetzt. Das eBike ist eines dererfolgreichsten Elektrofahrzeuge weltweit und ein Vorreiter für dieMobilität der Zukunft. Bosch eBike Systems treibt diese Entwicklungals Marktführer im Premiumsegment für eBike-Antriebssystemeentscheidend voran.Kleine Geschichte des FahrradsMit weltweit rund einer Milliarde Exemplaren ist das Fahrrad dasweitverbreiteste Fortbewegungsmittel der Welt. Zum Vergleich: Aktuelldürfte es global rund 500 Millionen PKW geben. Alleine im "Auto-Land"Deutschland stehen derzeit 45 Millionen PKW 81 Millionen Fahrräderngegenüber. Davon werden bereits heute 3 Millionen elektrischangetrieben. Das Fahrrad hatte schon früh klare Vorteile gegenüberanderen Verkehrsmitteln. Bereits im späten 19. Jahrhundert ließensich damit Strecken rasch und unkompliziert bewältigen. UndZweiradmobilität war wirtschaftlich: Rechnete man in England fürAnschaffung und Unterhalt eines Pferdes rund 1.900 Pfund, so fielenfür die Fortbewegung mit zwei Rädern lediglich Kosten von 20 Pfundan. Das Fahrrad löste die Postkutsche als erfolgreichstes Fahrzeugab. Claus Fleischer, Leiter Bosch eBike Systems, erläutert:"Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Das Fahrrad hat Mobilitätdemokratisiert, Adel und Bürgertum verloren ihr Privileg. DieKonsequenz: Mobilität wurde einer breiten Masse zugänglich." Zugleichwar das Fahrrad ein Vorgänger des Automobils. InnovativeEntwicklungen wie Kugellager, Speichenrad oder Luftreifen brachtendas Fahrrad voran - und machten den Einsatz von leichten Bauteilennotwendig. "Die im Auto verbauten Komponenten waren vielfachursprünglich für das Fahrrad entwickelt worden. Ohne die Erfindungdes Fahrrads wäre das Automobil in der heutigen Form wohl kaumdenkbar. Rad und Auto sind somit keine Gegenspieler, sondern gehörengewissermaßen zur selben Mobilitäts-Familie", so Fleischer.Tradition verbindet: Bosch und das FahrradDie Vorteile des Fahrrads wusste auch der Visionär Robert Bosch zuschätzen. Ab 1890 besuchte der Firmengründer seine Stuttgarter Kundenmit einem modernen, in Deutschland noch kaum bekannten,Niederfahrrad. In Mode waren in Kontinentaleuropa seinerzeit noch dieHochräder, mit riesigem Vorderrad und winzigem Hinterrad zumStabilisieren. Doch Robert Bosch setzte auf Technik, die er fürzukunftsfähig und zukunftsweisend hielt.Im Jahr 1923 brachte die Firma Bosch ein Dynamo-Radlicht,bestehend aus Lichtmaschine und Scheinwerfer, auf den Markt, von dembis in die 1960er Jahre mehr als 20 Millionen Stück gefertigt wurden.2009 rückte das Fahrrad erneut in den Fokus des Bosch-Konzerns,dieses Mal in elektrifizierter Form. Bereits 2012 - drei Jahre nachder Gründung - etablierte sich das Start-up Bosch eBike Systems alseuropäischer Marktführer für eBike-Systeme im Premium-Segment. Inwenigen Jahren gelang es dem Unternehmen, gemeinsam mit Partnern undKunden das Fahrrad mit elektrischem Rückenwind zum heute schnellstenund effektivsten Verkehrsmittel im Stadtverkehr zu entwickeln.Neue Chancen dank ElektromobilitätAktuell sind mehr als drei Millionen Pedelecs auf DeutschlandsStraßen unterwegs. Eine Entwicklung, die Zeit benötigte für ihrenDurchbruch. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert bot derElektromotor eine vielversprechende Lösung für den Verkehr.Elektrizität war der Grundstein für saubere, moderne Mobilität.Tüftler meldeten 1895 erste Fahrräder mit Elektromotoren zum Patentan. Doch die Zeit war noch nicht reif. Vor allem zwei Faktoren warendafür verantwortlich: Das hohe Gewicht der elektrisch angetriebenenRäder und die mangelnde Reichweite der Batterien. Das Gewichtsproblemwurde 1991 mit der Erfindung des Lithium-Ionen-Akkus gelöst. Seithererhöhen sich sukzessiv die Kapazitäten. Heutzutage lassen sich mehrals 100 Kilometer mit einer Akkuladung auf dem eBike zurücklegen.Erschwinglich wurden die Akkus schließlich dank der Massenfertigungvon Laptops: Die Erfolgsgeschichte des Elektrorads war nicht mehraufzuhalten. Inzwischen sind Pedelecs in der Mitte der Gesellschaftangekommen, prägen das Stadtbild und gelten als Meilenstein für dieMobilität der Zukunft.Bosch eBike Systems fördert nachhaltige MobilitätDer Geburtstag des Fahrrads ist auch für Bosch eBike Systems einGrund zum Feiern. Der Marktführer engagiert sich vielfältig für eineökonomische und ökologisch sinnvolle Mobilität. Das eBike ist eineAntwort auf Ressourcenknappheit, Klimawandel, Verstädterung undsteigende Emissionen. Ein entscheidender Faktor im Mobilitätsmix."Damit wir die Erfolgsgeschichte des Fahrrads fortschreiben, müssennoch mehr Menschen umsatteln, Länder und Kommunen dieRad-Infrastruktur weiter verbessern, und Wirtschaft und Industriekontinuierlich ausgereifte und technisch hochwertige Produkte auf denMarkt bringen. 