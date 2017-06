200 Jahre Fahrrad: Von der Draisine zum Pedelec

Wiesbaden (ots) - Am 12. Juni 1817 unternahm Karl Freiherr vonDrais die Jungfernfahrt mit der von ihm erfundenen Laufmaschine - demVorläufer des Fahrrads - von Mannheim nach Schwetzingen und erzieltedabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 15Stundenkilometern. Heute gehört das Fahrrad weltweit zu den amstärksten genutzten Verkehrsmitteln, das vielen Haushalten zurVerfügung steht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlichdes 200. Jahrestages weiter mitteilt, waren in Deutschland rund 81 %der privaten Haushalte 2016 mit mindestens einem Fahrradausgestattet.2016 befanden sich in 5,1 % der Haushalte Pedelecs oder E-Bikes.Im Vorjahr hatte der Ausstattungsgrad an Elektrofahrrädern noch 4,2 %betragen. Der Ausstattungsbestand je 100 Haushalte lag 2016 bei 184Fahrrädern, darunter 7 Pedelecs oder E-Bikes.Nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur belief sich zum Jahresanfang 2016 die Länge der mitRadwegen versehenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf rund 53 700Kilometer.Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung(DIW) entfiel im Jahr 2014 jede zehnte Fahrt auf das Fahrrad. DessenAnteil an den dabei zurückgelegten Personenkilometern am gesamtenVerkehr (einschließlich Eisenbahn- und Luftverkehr) lag bei rund 3 %.Dabei kam das Fahrrad am häufigsten für Freizeitzwecke zum Einsatz.2016 wurden bei Verkehrsunfällen nach vorläufigen Ergebnissen 392Fahrradfahrer und -mitfahrer getötet und 80 848 verletzt, darunterwaren 61 getötete und 3 836 verletzte Pedelecnutzer. Somit war jedesachte Todesopfer und jeder fünfte Verletzte im Straßenverkehr einRadfahrer.1,3 Millionen Fahrräder wurden in Deutschland im Jahr 2016produziert. Deutschland hat im gleichen Jahr 2,7 Millionen Fahrräderund 554 000 Pedelecs importiert sowie rund 965 000 Fahrräder und 235000 Pedelecs exportiert. Gegenüber dem Vorjahr ist der Außenhandelmit Fahrrädern um 12 % zurückgegangen. Dagegen ist der Außenhandelmit Pedelecs um 53 % angestiegen.Methodischer Hinweis:Verkehrsrechtlich den Fahrrädern gleichgestellt sind die Pedelecs(Pedal Electric Cycles): Das sind Elektrofahrräder mit elektrischerUnterstützung beim Treten bis 25 Stundenkilometer und einer maximalenLeistung von 250 Watt, für die keine Versicherungs- und Helmpflichtbesteht. Die leistungsstärkeren E-Bikes (S-Pedelecs) werden dagegenden Kleinkrafträdern zugeordnet. Davon abweichend sind in dieserPressemitteilung bei den Angaben zur Ausstattung der privatenHaushalte die E-Bikes den Fahrrädern zugerechnet.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Bernd Reichel,Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 48,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell