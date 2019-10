München (ots) -Zum 200. Mal sind die jungen Ärzte im Einsatz und sie können eskaum noch abwarten: Sie wollen endlich die Facharztprüfung meistern.Auch ihre Ausbilderin Dr. Leyla Sherbaz und Ben Ahlbeck fiebern einemgroßen Moment entgegen: Ihr Baby kommt bald zur Welt! Das Erste zeigtdie 200. Folge "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" amDonnerstag, 21. November 2019, um 18:50 Uhr.Prüfungsstress total: Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe), Ben Ahlbeck(Philipp Danne), Julia Berger (Mirka Pigulla) und Dr. Theresa Koshka(Katharina Nesytowa) pauken was das Zeug hält. Ihre Facharztprüfungmüssen sie einfach bestehen. Da wird Theresa zu einer Not-OP gerufen:Das Leben des acht Monate alten Timofej liegt in ihren Händen undjetzt ertönt der Feueralarm! Jede Sekunde zählt. Gelingt es Theresaund Dr. Matteo Moreau (Mike Adler), das Leben des Babys zu retten undsich selbst rechtzeitig in Sicherheit zu bringen? Höchste Alarmstufeauch für Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh): Sie steckt in einerFeuerschutzschleuse der Klinik fest. Ihre Wehen werden immer stärker,aber Ben Ahlbeck (Philipp Danne) ist noch unterwegs. Schafft er esrechtzeitig? Ihr gemeinsames Baby hat sich in den Kopf gesetzt, genaujetzt zur Welt kommen zu wollen ..."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist seit 22. Januar2015 donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten auf Sendung. DieVorabend-Weekly ist eine Produktion der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und derARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und SethHollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), dieRedaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).In den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Marijam Agischewa,Sanam Afrashteh, Christian Beermann, Philipp Danne, Luan Gummich,Horst Günter Marx, Katharina Nesytowa, Stefan Ruppe, Mirka Pigulla,Tilman Pörzgen und Milena Straube. Regelmäßig zu Gast imJohannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus "In aller Freundschaft"wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, ThomasRühmann, Udo Schenk, Rolf Becker und Anja Nejarri.www.daserste.de/diejungenaerztePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,Tel. 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell