200. Energieeffizienz-Netzwerk gestartet / Mehr als 1.800 Unternehmen engagieren sich deutschlandweit in Netzwerken für Energieeffizienz und Klimaschutz

Berlin (ots) - +++Gemeinsame Presseinformation der InitiativeEnergieeffizienz-Netzwerke, des Bundesministeriums für Wirtschaft undEnergie, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit sowie der 22 Partnerverbände und -organisationen aus derWirtschaft+++Im September wurde das 200. Netzwerk der InitiativeEnergieeffizienz-Netzwerke gegründet. Insgesamt beteiligen sichdeutschlandweit jetzt mehr als 1.800 Unternehmen an der Initiativevon Bundesregierung und 22 Verbänden und Wirtschaftsorganisationen.Diese unterstützt Unternehmen dabei, sich zu Energieeffizienzauszutauschen und Effizienzpotenziale zu identifizieren und zu heben.Dadurch senken die Teilnehmer ihren Energieverbrauch und leisteneinen Beitrag zum Klimaschutz."Die Zahl von 200 Netzwerken ist ein wichtiger Beleg dafür, dassdie Initiative Energieeffizienz-Netzwerke einen wirkungsvollenBeitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutzleisten kann", so Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft undEnergie. "Die Unternehmen haben erkannt, dass von Energieeffizienzalle profitieren. Die ersten Ergebnisse des Monitorings derInitiative zeigen, dass die Zusammenarbeit der Unternehmen inNetzwerken zu spürbaren Verbesserungen führt. Die untersuchtenNetzwerke haben ihre Einsparziele bisher durchschnittlich zu 105Prozent erreicht. Die Unternehmen schaffen gemeinsam also mehr, alssie sich vorgenommen haben. Damit setzen sie ein wichtiges Zeichenund zeigen, dass auch ein freiwilliges Instrument der Wirtschaftwesentlich dazu beitragen kann, die energie- und klimapolitischenZiele der Bundesregierung zu erreichen. Jetzt kommt es darauf an,dieses Engagement weiter zu stärken."Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze betont den Wert desbranchen- und unternehmensübergreifenden Austauschs in denNetzwerken: "Die Praxis zeigt, dass Unternehmen, die sich aktiv anEnergieeffizienz-Netzwerken beteiligen, im Durchschnitt 5.000 TonnenCO2 pro Jahr einsparen können. Wesentliche Erfolgsfaktoren einesNetzwerks sind eine konkrete Zielvereinbarung und ein konsequentesMonitoring der umgesetzten Maßnahmen. Dann profitieren alle - dasKlima und die Unternehmen."Im 200. Netzwerk "ecoistics.EffNaNet Ford 05" haben sich fünfAutohäuser aus Bayern zusammengetan. Der Fokus der Händler mitangeschlossenen Werkstätten liegt vor allem darauf, energieintensiveDruckluftprozesse zu optimieren. Auch bei der Beleuchtung derVerkaufsräume will das Netzwerk in Zukunft Energie einsparen."Energie ist ein erheblicher Kostenfaktor im Unternehmen. Wir wollensie effizienter nutzen, um unsere wirtschaftliche und ökologischeZukunft zu sichern. Im ersten Schritt werden wir Druckluft,Beleuchtung und Heizung überprüfen und im Netzwerk gemeinsamEinsparmaßnahmen entwickeln", so Jürgen Koppenhöfer, Geschäftsleitungbei der AutohausEwald GmbH."Die Gründung des 200. Energieeffizienz-Netzwerks ist ein Signaldes Aufbruchs", so BDI-Präsident Dieter Kempf. "Das unkonventionelleInstrument der Netzwerke ist in der Wirtschaft angekommen. Über 1.800teilnehmende Unternehmen, darunter viele Global Player, sind einstarkes Bekenntnis. Die Netzwerke bringen die besten Köpfe zum ThemaEnergieeffizienz zusammen und ermöglichen es, gemeinsam noch besserzu werden. Damit liefern sie einen wichtigen Beitrag, die starkeStellung Deutschlands beim Thema Energieeffizienz weiter auszubauen."Das ist ein Energieeffizienz-NetzwerkEin Energieeffizienz-Netzwerk ist ein Zusammenschluss mehrererUnternehmen einer Region oder Branche, die zusammenarbeiten, um ihreEnergieeffizienz zu steigern. Auch unternehmensinterne Netzwerke ausmehreren Produktionsstandorten oder Filialen sind möglich. ZentraleElemente der Netzwerke sind ein moderierter Austausch zwischen denTeilnehmern sowie die Festlegung eines gemeinsamen Einsparziels. Sogewinnen die Unternehmen schneller Know-how, mit dem sie ihreEnergieeffizienz steigern können. Zudem setzen sich Unternehmen inNetzwerken gemeinsame Energieeffizienzziele basierend auf zuvorermittelten Einsparpotenzialen. Unternehmen, die sich für dieTeilnahme an einem Energieeffizienz-Netzwerk interessieren, erhaltenInformationen unter: www.effizienznetzwerke.org oder Tel: 030 - 667777 66.Über die Initiative Energieeffizienz-NetzwerkeUnternehmen aller Branchen und Größen können von der Teilnahme anEnergieeffizienz-Netzwerken profitieren. Die Ende 2014 gegründeteInitiative Energieeffizienz-Netzwerke hilft Unternehmen dabei, sichbranchenübergreifend, branchenintern oder unternehmensintern inNetzwerken auszutauschen und Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen.Die Initiative wird von 22 Verbänden und Organisationen derWirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen.Die Initiative ist zentraler Bestandteil des NationalenAktionsplans Energieeffizienz (NAPE) und zahlt auf das Erreichen derenergie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung ein. Ziel derInitiative ist es, bis zum Ende des Jahres 2020 die Gründung von rund500 neuen Energieeffizienz-Netzwerken zu unterstützen und damit einenwichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung derEnergieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe undEnergiewirtschaft zu leisten. Dadurch sollen bis zu 5 MillionenTonnen Treibhausgasemissionen vermieden werden. Die Wirksamkeit wirddurch ein begleitendes Monitoring evaluiert. Dazu wurden in einerersten Monitoringrunde von Fraunhofer ISI und adelphi die Ergebnissevon 21 abgeschlossenen Netzwerken mit 253 beteiligten Unternehmenausgewertet. 