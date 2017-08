Unterföhring (ots) -Viele Frauen möchten bei der Geburt nicht einmal den Vater des Kindesdabeihaben. Doch diese Mutter wird während ihrer Niederkunft von über200.000 Facebook-Live-Zuschauern angefeuert. Nach 45-minütigerÜbertragung der Wehen aus dem kalifornischen Kreißsaal erblickt eingesunder Junge das Licht der Welt - und es hagelt tausendeGlückwünsche aus allen Teilen der Erde. Über 450.000 Aufrufe hat dasVideo mittlerweile. Doch wieso wird dieser private Moment alsLiveshow mit der ganzen Welt geteilt? Schamlose Inszenierung? Fake?Oder ein Versehen? Annemarie Carpendale klärt auf - am Donnerstag,24. August 2017, bei "Big Countdown! Die größten Live-Momente" um20:15 Uhr auf ProSieben.On tape wäre die "gelbe Wand" zum Abschied von Jürgen Klopp vonDortmund wohl "nur" ein Fanevent für den BVB. Live wurde sie zu einemder größten Liebesbeweise überhaupt: 23. Mai 2015, Abpfiff desletzten BVB-Heimspiels unter Trainerlegende Jürgen Klopp. Dochniemand verlässt das Stadion. Die Fans auf der größtenStehplatz-Tribüne Europas bereiten "ihrem" Kloppo einen Live-Abschiedmit intensivem Gänsehaut-Feeling. Die gelbe Wand steht für den Mann,der sein Team in sieben Jahren zu fünf Titeln gebracht hat: JürgenKlopp. Zehntausende jubelnde Fans halten den "DankeJürgen"-Schriftzug. Und diese Fanliebe geht über Vereins- undLandesgrenzen hinaus: Mittlerweile feiern die BVB-Fans zusammen mitKlopps neuem Verein, dem FC Liverpool, ihren Ex-Trainer.Die neuen Folgen der "Big Countdown!"-Reihe- "Big Countdown! Die größten Live-Momente"- "Big Countdown! Die 50 überraschendsten Erfolgsgeschichten"- "Big Countdown! Die 50 lustigsten Momente vor laufender Kamera"mit Annemarie Carpendale jeweils donnerstags, am 24. und 31. August2017 und am 7. September 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell