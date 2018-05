2005 - 2016: Preise für Trinkwasser um 17,6 % gestiegen, Verbraucherpreise insgesamt um 16,1 %

Wiesbaden (ots) - Einige Medien berichten darüber, dass der Preisfür Trinkwasser zwischen 2005 und 2016 um 25 % gestiegen sei. Siebeziehen sich hierbei auf eine Auswertung der grünenBundestagsfraktion, die nach eigenen Angaben auf Zahlen desStatistischen Bundesamtes basiert.Bei den von der Grünen Fraktion herangezogenen Angaben handelt essich nicht um Zahlen aus der Preisstatistik, sondern aus derUmweltstatistik, genauer um die Erhebung der Wasser- undAbwasserentgelte.Die Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte wird seit 2007 alledrei Jahre für das Berichtsjahr und die zwei vorhergehenden Jahre beiden Unternehmen und Gemeinden durchgeführt, die für die öffentlicheWasserversorgung und Abwasserentsorgung zuständig sind.Ein Zeitvergleich zwischen den Jahren 2005 bis 2016 kann aufgrundvon methodischen Umstellungen im Berichtszeitraum nicht vorgenommenwerden. So sind die Daten ab 2014 wegen konzeptioneller Änderungen inder Auswertung mit den Vorjahren nicht vergleichbar. So werden zumBeispiel seit 2014 nur Tarifgebiete mit identischen Tarifsystemenzusammengefasst, während bis 2013 auch Tarifgebiete mitunterschiedlichen Tarifsystemen schwerpunktmäßig zusammengefasstwurden (siehe Qualitätsbericht https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltstatistischeErhebungen/Wasserwirtschaft/Tabellen/Entgelt_Trinkwasserversor_Tarifgeb_nachTariftypen2014_2016_Land_Bund.html).Die Verbraucherpreisstatistik ist für einen Preisvergleichzwischen den Jahren 2005 bis 2016 als Quelle besser geeignet. DieAussage, Trinkwasser wird immer teurer, ist in der Form für denkompletten Zeitraum 2005 bis 2016 anhand dieser Quelle nicht haltbar:Im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik werden unter anderem auchPreise für die Wasserversorgung privater Haushalte erhoben. DieVerbraucherpreise für Wasserversorgung sind im Zeitraum 2005 bis 2016um 17,6 % gestiegen. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen imgleichen Zeitraum mit + 16,1 % etwas geringer. Für den Zeitraum von2014 bis 2016 verteuerten sich die Verbraucherpreise fürWasserversorgung um + 4,1 % und damit deutlich stärker als dieVerbraucherpreise insgesamt (+ 0,8%). Für die einzelnen Jahre 2014,2015 und 2016 ergibt sich folgendes Bild: 2014 lag die Teuerungsratefür die Wasserversorgung mit + 0,7 % knapp unterhalb derGesamtteuerung für die Verbraucher (+ 0,9 %), 2015 und 2016 lagen dieTeuerungsraten für Wasserversorgung mit + 1,9 % (2015) und mit + 2,1% (2016) oberhalb der Gesamtteuerung (2015: + 0,3 %; 2016: + 0,5 %).Allerdings lag im darauffolgenden Jahr 2017 der Anstieg derVerbraucherpreise insgesamt mit + 1,8 % gegenüber 2016 über demAnstieg der Verbraucherpreise für Wasserversorgung (2017 gegenüber2016: + 1,3 %). Auch am aktuellen Rand liegen die monatlichen Raten2018 für die Wasserversorgung im Bundesdurchschnitt unterhalb dermonatlichen Inflationsraten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ute Egner, Telefon: +49 (0) 611 / 75 4155Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell