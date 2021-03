2000-Tonnen-Raupenkran von Zoomlion bricht Rekord als Kran mit der größten Tonnage, der je aus China exportiert wurde

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 5. März hat Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) einen Auftrag für den ZCC32000W, einen 2000-Tonnen-Raupenkran, mit dem größten lokalen Kranvermieter der Türkei unterzeichnet. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt, denn dies ist der Kran mit der größten Tonnage, der je in China hergestellt wurde. Mit diesem Auftrag gehört Zoomlion nun zu den Zulieferern auf dem internationalen Markt für Spitzentechnologie im Bereich der Supergroßraumkrane.Abgesehen vom 2000-Tonnen-Superstar unter den Hebezeugen, dem Raupenkran ZCC32000W, gehört auch der "König der Windkraft" genannte ZCC9800W zu den Exportprodukten im Wert von über 100 Mio. Yuan (15,3 Mio. USD)."Der ZCC9800W ist seit über 7 Monaten im Einsatz für das Windkraftwerksprojekt des Kunden. Aufgrund seiner hohen Effizienz bei der Konstruktion sowie seiner einfachen Bedienbarkeit und Transferierbarkeit ist der Kunde sehr zufrieden mit dem Produkt", sagte Herr Kayim, European Regional Manager von Zoomlions Construction Hoisting Machinery."Der ZCC9800W von Zoomlion kann durchschnittlich einen Satz mehr Windturbinen pro Monat als vergleichbare Krane hissen. Trotz der durch die Pandemie verursachten Schwierigkeiten bieten wir weiterhin hochwertige, maßgeschneiderte Dienstleistungen wie Transfer und Inbetriebnahme an", ergänzt Herr Kayim. Der Kunde hat diese zusätzlichen Produkte von Zoomlion auf Grund seiner positiven Erfahrung bei vergangenen Kooperationen erworben.Im ersten Quartal 2021 boomt das Geschäft von Zoomlion zeitgleich mit der Erholung der internationalen Baumaschinenindustrie, und das Liefervolumen aller Geschäftsbereiche erreichte ein Rekordhoch. Am 18. Februar lieferte Zoomlion Produkte im Wert von mehr als 1,1 Milliarden Yuan (168,45 Millionen US-Dollar) auf dem nationalen und internationalen Markt aus.Der jetzt unterzeichnete Auftrag ist ein gutes Zeichen für den zunehmenden Einfluss der Marke und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Produktion von Zoomlion auf dem Markt für Spitzentechnologie. Zoomlion hat die Absicht, sich im internationalen Baumaschinenmarkt durch eine enge Zusammenarbeit mit wichtigen internationalen Kunden weiterzuentwickeln. Im Jahr 2021 will das Unternehmen die technologische Innovation und Modernisierung der intelligenten, digitalen und grünen Fertigung beschleunigen, um ein kontinuierliches Wachstum zu erzielen.Informationen zu ZoomlionDas 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.Pressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+86-731-8892-3810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell