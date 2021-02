1und1 Drillisch mit kräftigem Kursanstieg!

1und1 Drillisch ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund sechs Prozent. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 22,69 EUR. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bis dato hatten 22,64 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Bei 1und1 Drillisch dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Für alle, die bei 1und1 Drillisch ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

