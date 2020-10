1und1 Drillisch – Was ist denn hier los?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet 1und1 Drillisch in den heutigen Handel. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund fünf Prozent in die Höhe. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 21,56 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund fünfzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 24,76 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Bei 1und1 Drillisch geht es jetzt also um viel!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Da dieser Indikator bei 22,14 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

