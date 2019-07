1st Source: Das sind interessante Neuigkeiten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 1st Source, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.07.2019, 18:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 44.84 USD.

Unsere Analysten haben 1st Source nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: 1st Source hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,45 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.79%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,34 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: 1st Source erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18.25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 8,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -26.94 Prozent im Branchenvergleich für 1st Source bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,43 Prozent im letzten Jahr. 1st Source lag 26,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1st Source liegt bei einem Wert von 12.25. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 23,36) unter dem Durschschnitt (ca. 48 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist 1st Source damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.