1st Constitution: Ja, es ist wahr!

Der 1st Constitution-Kurs wird am 12.02.2020, 18:04 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 20.71 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat 1st Constitution auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der 1st Constitution wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 1st Constitution vor. Das Kursziel für die Aktie der 1st Constitution liegt im Mittel wiederum bei 21,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,26 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 6,12 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der 1st Constitution insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: 1st Constitution ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,01 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei 1st Constitution in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".