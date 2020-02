1 wichtiger Tipp für Rentner, der ihr passives Einkommen erhöhen könnte

Die Erhöhung des passiven Einkommens im Ruhestand kann sich erheblich auf deine finanzielle Situation auswirken. Das Erreichen dieses Ziels ist jedoch in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, was zum Teil auf die anhaltend niedrigen Zinssätze zurückzuführen ist.

Vermögenswerte wie Bargeld und Anleihen haben inflationsbereinigt enttäuschende Renditen geboten. Da sich diese Situation wahrscheinlich fortsetzen wird, weil die Geldpolitik weiterhin locker bleiben dürfte, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, dein Kapital auf Dividendenaktien zu konzentrieren. In vielen Fällen bieten sie eine deutlich höhere Rendite als andere Vermögenswerte.

Durch den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Einkommensaktien kann man sein passives Einkommen erhöhen und gleichzeitig die Risiken an der Börse überschaubar halten.

Attraktives Einkommen

Gegenwärtig dürfte der Kauf von Dividendenaktien anstelle des Besitzes von Bargeld oder Anleihen zu einem plötzlichen und erheblichen Anstieg deines passiven Einkommens führen. In vielen Fällen bieten Dividendenaktien eine beträchtliche reale Rendite, die durch ein Sparkonto oder durch festverzinste Wertpapiere nicht unbedingt zu erzielen ist.

Mit Blick auf die Zukunft könnte sich diese Situation langfristig fortsetzen. Die Zinssätze werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen, aber die anhaltenden Risiken für die Weltwirtschaft könnten dazu führen, dass die politischen Entscheidungsträger versuchen, die Geldpolitik relativ langsam zu straffen. Dies könnte bedeuten, dass die Anleihenkurse gestützt werden, was mit niedrigeren Renditen gleichzusetzen ist. Inflationsbereinigt könnte es schwierig sein, so eine positive Rendite zu erzielen.

Im Gegensatz dazu könnten Dividendenaktien steigende Auszahlungen liefern. In vielen Fällen erfreuen sich die Unternehmen solider Betriebsbedingungen, die es ihnen ermöglichen könnten, jedes Jahr höhere Dividenden an ihre Investoren zu zahlen. Daher ist das passives Einkommenspotenzial von Dividendenaktien derzeit größer als das anderer einkommensrelevanter Vermögenswerte und könnte langfristig sogar noch größer werden.

Risiko/Ertragschancen

Obwohl es verlockend ist, einfach eine Handvoll der ertragreichsten Dividendenaktien zu kaufen, um das passive Einkommen zu maximieren, ist die Diversifizierung entscheidend, um ein nachhaltiges passives Einkommen im Ruhestand zu erzielen. Sie verteilt das Risiko auf eine breite Palette von Sektoren und Regionen, was zu einer solideren Einkommensrendite führen kann. Sie kann auch ein Engagement in Sektoren ermöglichen, die eine starke Wachstumsrate liefern könnten, was zu einem raschen Anstieg der Auszahlungen führen kann.

Natürlich sind Dividendenaktien von Natur aus risikoreicher als Bargeld oder Anleihen. Das Verlustrisiko kann durch die Diversifizierung verringert werden, aber die Aussicht auf einen Abschwung an den Aktienmärkten bleibt eine Bedrohung. Für alle Rentner könnte der höhere Ertrag im Vergleich zu anderen Vermögenswerten jedoch ein Risiko darstellen, das es sich lohnt, einzugehen. Darüber hinaus kannst du durch die Konzentration auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit stabilen Dividenden eine solide Einkommensrendite erzielen, die im Alter größere finanzielle Freiheit bietet.

