1 wichtige Kennzahl, die zeigt, wie groß das Potenzial von Marihuana ist

Marihuana-Aktien haben die Investoren im vergangenen Jahr fasziniert, da die Legalisierung in Kanada und eine Reihe von Partnerschaften mit etablierten Unternehmen dazu beigetragen haben, Cannabis zu legitimieren.

Cannabis-Aktien sind seit der kanadischen Legalisierung am 17. Oktober vielfach gefallen — ein Zeichen dafür, dass sich der Sektor in einer Blase befinden könnte, obwohl einige Investoren glauben, dass das Produkt im Wesentlichen ein Rohstoff ist, der nicht genügend Möglichkeiten zur Differenzierung bietet.

Trotz dieser Bedenken gibt es eine beliebte Kennzahl, die die Skeptiker nicht ignorieren können und die zeigt, wie attraktiv die Marihuana-Potenzial ist: der Umsatz pro Quadratfuß.

Wie Einzelhändler sich schlagen

Im Einzelhandel gibt es keine wichtigere Kennzahl zur Messung der Beliebtheit eines Produkts oder Konzepts als den Umsatz pro Quadratfuß oder den Jahresumsatz, den ein Einzelhändler mit seinen Immobilien erzielt. Der Umsatz pro Quadratfuß zeigt, wie effizient ein Einzelhändler seine Fläche nutzt, was heutzutage ein besonders wichtiges Zeichen für den Erfolg ist, da das traditionelle Ladenmodell durch den E-Commerce herausgefordert wird.

Es mag einige Leser überraschen, dass Marihuana-Läden oder Apotheken den Einzelhandel im Hinblick auf die Verkäufe pro Quadratfuß weit hinter sich lassen.

Laut Costar, einem Forschungsunternehmen für gewerbliche Immobilien, erwirtschaftet der durchschnittliche Einzelhändler nur 325 US-Dollar Jahresumsatz pro Quadratfuß gegenüber 375 US-Dollar in den frühen 2000er-Jahren.

Das Forschungsunternehmen fand letztes Jahr heraus, dass Apple (WKN:865985) mit 5.546 US-Dollar die Spitzenposition beim Umsatz pro Quadratfuß einnimmt, dank seiner relativ kleinen Anzahl von Geschäften und der Beliebtheit seiner High-End-Gadgets wie dem iPhone. Tiffany (WKN:872811), der Luxusjuwelier, führt sein Segment mit 2.951 US-Dollar Umsatz pro Quadratfuß an und Lululemon Athletica (WKN:A0MXBY), eine Firma für High-End-Yoga-Bekleidung, ist mit 1.560 US-Dollar Umsatz pro Quadratfuß die Nummer 1 im Bekleidungshandel.

Alle drei Unternehmen sind hochprofitabel mit zweistelligen Gewinnmargen, und werden in der Öffentlichkeit gut angenommen.

MedMen Enterprises (WKN:A2JM6N), ein gehobener Cannabis-Einzelhändler mit Sitz in Kalifornien, der als „Apple Store of Pot“ bezeichnet wurde, erzielte in seinen kalifornischen Geschäften im letzten Quartal jedoch einen Umsatz pro Quadratfuß von 6.257 US-Dollar. Mit anderen Worten, seine Geschäfte sind belebter als jeder andere Mainstream-Einzelhändler im Land. MedMen, das sich auf den US-amerikanischen Markt konzentriert, verfügt heute über 67 Filialen in 12 Staaten, inklusive der Übernahme von Pharmacann, und hatte 39,8 Mio. US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr bei mehr als 700.000 Verkaufstransaktionen, was bedeutet, dass die durchschnittliche Verkaufstransaktion rund 50 US-Dollar beträgt.

MedMen ist nicht der einzige Marihuana-Laden, der spektakuläre Verkaufszahlen pro Quadratfuß veröffentlicht. In Seattle zum Beispiel fand eine Studie heraus, dass der durchschnittliche Pot-Laden 1.513 US-Dollar Umsatz pro Quadratfuß generiert, aber einige Geschäfte machen mehr als das Sechsfache davon. Laut dem Marijuana Business Factbook lagen die durchschnittlichen Umsätze pro Quadratfuß im Jahr 2016 bei 1.773 US-Dollar in Freizeit-Gras-Läden und bei 1.143 US-Dollar in medizinischen Apotheken, die beide deutlich besser sind als der durchschnittliche Einzelhändler.

Was das für die Zukunft von Pot bedeutet

Aus den hohen Umsätzen pro Quadratfuß bei MedMen und seinen Kollegen können wir eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehen. Erstens zeigen sie, wie stark die Nachfrage nach Cannabis-Produkten ist. Unternehmen wie Apple, Tiffany und Lululemon sind in der Lage, hohe Umsätze pro Quadratfuß zu generieren, weil ihre Produkte beliebt und teuer sind und ihre Marken anziehend wirken. MedMen scheint diese Stärke in der Marihuana-Industrie zu veranschaulichen, obwohl auch der breitere Cannabis-Sektor sich gut für hohe Umsätze pro Quadratfuß eignet, da die Produkte, wie Schmuck oder Smartphones, teuer und klein sind, was bedeutet, dass es keine Notwendigkeit für eine umfassende und platzraubende Lagerhaltung gibt.

Vielleicht noch wichtiger ist jedoch, dass die hohen Verkaufszahlen in der Cannabis-Industrie diese Geschäfte für Einkaufszentren und andere gewerbliche Vermieter, die die Aktivität auf ihren Flächen ankurbeln wollen, sehr begehrenswert machen. Unternehmen wie Apple Stores und Whole Foods sind bei gewerblichen Immobilienentwicklern gefragt, weil sie hohe Umsätze generieren und High-End-Kunden gewinnen. Eine Kette wie MedMen könnte das Gleiche für Einkaufszentren tun, zumal diese zunehmend leer stehen, da Unternehmen wie Sears bankrottgehen.

Die Marihuana-Investoren sollten sich bewusst sein, dass hohe Umsätze pro Quadratfuß nicht unbedingt mit Gewinnen korrelieren. MedMen verzeichnete im letzten Geschäftsjahr einen deutlichen Verlust von minus 112,3 Mio. US-Dollar; die allgemeinen Kosten und die Verwaltungskosten stiegen auf 98,2 Mio. US-Dollar, da das Unternehmen in die Expansion investiert und sich auf die Integration von Pharmacann nach der jüngsten Übernahme vorbereitet. Auf Filialebene weist das Unternehmen jedoch eine Bruttomarge von 33 % auf, was darauf hindeutet, dass die Filialen selbst ein profitables Geschäftsmodell sind.

Niemand weiß, wohin MedMen selbst unterwegs ist, denn das Unternehmen wird diese hohen Verluste irgendwann überwinden müssen, aber die Umsatzzahlen pro Quadratfuß machen eines deutlich: Der enorme Bedarf an Cannabis-Produkten sollte die Expansion der Branche weiter vorantreiben und die Legalisierung sowohl in anderen Staaten als auch auf Bundesebene weiter vorantreiben. Mit boomenden Umsätzen pro Quadratfuß kann man leicht abschätzen, dass der Marihuana-Markt in den USA irgendwann 100 Mrd. US-Dollar oder mehr erreichen könnte.

