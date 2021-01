1 unterbewertete Aktie mit mehr als 7 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Motley Fool stellt regelmäßig wachstumsstarke und junge Unternehmen mit guter Perspektive vor. Sie erzielen in Summe gesehen eine überdurchschnittliche Rendite. Auf die folgende Aktie treffen die Attribute „wachstumsstark“ und „jung“ eher nicht zu. Dennoch besitzt sie Potenzial und überzeugt mit einer hohen und stabilen Dividende. Diese Art Aktien sind immer dann gut, wenn wir auf eine regelmäßige Auszahlung angewiesen sind, auf die wir uns verlassen können.

Der folgende Wert ist aber gar nicht so langweilig, wie er auf den ersten Blick erscheint, denn er ist immer noch unterbewertet. Sein Kurs ist in den letzten Jahren eher seitwärts gependelt, während die Umsätze und Vermögenswerte zugelegt haben. Früher oder später sollte der Markt diese Lücke also wieder schließen.

Die Rede ist von AT&T (WKN: A0HL9Z). Was alles für die Aktie spricht, erfährst du jetzt.

1) Teurer Markt vs. niedrige Aktienbewertung

Der amerikanische Aktienmarkt ist keinesfalls mehr günstig bewertet. So zeigt der sogenannte Buffett-Indikator, der die Marktkapitalisierung der Unternehmen zur Wirtschaftsleistung ins Verhältnis stellt, schon jetzt eine deutliche Überbewertung an.

Hinzu kommt, dass aufgrund der zukünftig eher wieder steigenden Steuern die Gewinne der US-Unternehmen zunächst geringer ausfallen werden. Der Gesamtmarkt könnte also stärker verlieren.

Aktien, die dagegen aktuell günstig bewertet sind und über ein stabiles Geschäft verfügen, sollten eine schwierige Phase gut überstehen und weniger stark betroffen sein. Auf die AT&T-Aktie trifft dies zu, denn im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist sie günstig bewertet.

2) Gewinne besitzen Aufholpotenzial

Wenn wir uns nur den Kurschart der Aktie ansehen, würden wir sofort zur Einschätzung kommen, dass AT&T eher kein Investment ist. Wer sich jedoch einmal die Mühe macht und hinter die Kulissen blickt, erkennt, dass AT&T in den vergangenen zehn Jahren seinen Umsatz sehr stetig gesteigert hat. Zudem haben die Vermögenswerte jedes Jahr zugelegt.

Kurse folgen jedoch langfristig eher der Gewinnentwicklung und sind deshalb meist sehr volatil. Tatsächlich ist AT&Ts Nettogewinn schwankungsanfällig und lag 2010 sogar höher als 2019. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge betrug hingegen 9,9 %, was für sich genommen ein sehr guter Wert ist. Zuletzt lag AT&T allerdings darunter.

Wenn wir mit ihr den Gewinn zur Durchschnittsmarge errechnen, notiert AT&T aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 11,6 (18.01.2021). Holen die tatsächlichen Gewinne also später zum Durchschnitt und im Verhältnis zur Umsatzentwicklung wieder auf, sollte die Aktie nachziehen.

3) Hohe und konstante Dividendenrendite als schöner Nebeneffekt

Dass AT&Ts Gewinne zwar schwanken, aber im Zeitverlauf dennoch kontinuierlich steigen, beweist die stetig zunehmende Dividendenausschüttung. In den vergangenen 37 Jahren hat sie jedes Jahr zugelegt, auch in den vielen Krisenjahren, die dazwischen lagen.

Verteilt über die vergangenen vier Quartale hat der Konzern insgesamt eine Dividende von 2,08 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet, was aktuell immer noch einer Dividendenrendite von 7,13 % entspricht (18.01.2021).

Sie kommt zum erwarteten Ausgleich der Unterbewertung hinzu. Wenn wir die Aktie also über die nächsten zehn Jahre halten, AT&T die Dividende ab sofort nicht mehr steigern sollte und der Aktienkurs ebenfalls nicht zulegt, würden wir unseren Einsatz (allein über die Dividenden) dennoch in etwa verdoppeln.

Doch AT&Ts Geschäft besitzt weiterhin Zukunft. Denken wir nur an 5G oder die Internet- und TV-Dienstleistungen. Diese Bereiche sollten auch in den kommenden Jahren weiter wachsen.

