1 unaufhaltsame Wachstumsaktie, von der man sich wünschen wird, man hätte sie in der Baisse gekauft

Die Gesellschaft kehrt langsam wieder zur Normalität zurück, aber einige Pandemie-Trends werden wahrscheinlich bestehen bleiben.

Die Pandemie ist mehr als nur eine Gesundheitskrise. Sie hat die Art und Weise, wie wir sozial und beruflich miteinander umgehen, auf den Kopf gestellt und eine Welle der Nutzung von Technologien ausgelöst, die uns in der schlimmsten Zeit der Pandemie in Verbindung gehalten haben.

In einigen Fällen haben sich diese Trends fortgesetzt, vor allem für Unternehmen und Beschäftigte, die von der Arbeit von zu Hause aus profitieren, auch wenn die Wirtschaft größtenteils wieder geöffnet hat.

Das wäre nicht möglich ohne Unternehmen wie Workiva (WKN:A12GL6 -3,07 % ), das eine leistungsstarke Plattform zur Datenvereinheitlichung anbietet, die auch entfernten Teams das Gefühl gibt, zusammen zu sein. Die Aktie des Unternehmens ist im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs im Technologiesektor um 35 % von ihrem Allzeithoch gefallen. Da die größten Kunden des Unternehmens ein schnelles Wachstum vorantreiben, könnte es an der Zeit sein, langfristig einzusteigen.

Die Arbeit zusammenbringen

Sichtbarkeit kann ein großes Problem für Manager von Remote-Teams sein. In großen Unternehmen werden oft Dutzende verschiedener technischer Anwendungen eingesetzt, sodass es eine Herausforderung sein kann, die Arbeitsabläufe aller Mitarbeiter zu verfolgen, wenn sie an verschiedenen Standorten arbeiten. Technologien wie Cloud Computing haben diese Aufgabe erleichtert, aber Workiva geht noch einen Schritt weiter.

Seine Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Daten, unabhängig davon, welche Anwendungen genutzt werden. Workiva verbindet sich mit führenden Speicherplattformen wie Alphabets Google Drive und DropBox sowie mit Systemen wie Salesforce und Workday, um Daten aus all diesen Systemen zu sammeln und an einem Ort zusammenzuführen.

Das Unternehmen bietet dem Management eine einfache Möglichkeit, Projekte zu beobachten und Berichte zu erstellen, insbesondere kritische Meldungen an die Securities and Exchange Commission (SEC). Workiva unterstützt über 350 SEC-Formularvorlagen und die Plattform wird von acht der zehn größten Banken der Welt genutzt. Anstatt einzelne Teams nach Informationen abzufragen, können die Nutzer über Workiva zentral auf alle Informationen zugreifen.

Tatsächlich sind es Kunden wie die großen Banken, die das Wachstum von Workiva vorantreiben.

Die Aufschlüsselung

Workiva gibt jedes Quartal die Gesamtzahl seiner Kunden bekannt, aber auch eine Aufschlüsselung der drei ausgabenstärksten Gruppen: Kunden mit einem jährlichen Vertragswert von 100.000, 150.000 und 300.000 US-Dollar.

Wie nicht anders zu erwarten, machen die Kunden mit den höchsten Ausgaben den kleinsten Teil des gesamten Kundenstamms von Workiva aus.



Ein Diagramm mit den jährlichen Wachstumsraten der einzelnen Kundengruppen zwischen 2020 und 2021 sieht jedoch ganz anders aus.

Einfach ausgedrückt: Die Kundengruppen, die jedes Jahr das meiste Geld bei Workiva ausgeben, wachsen am schnellsten. Das bedeutet, dass größere Unternehmen viel Nutzen in der Workiva-Plattform finden, was Sinn macht, weil sie in der Regel am komplexesten sind und daher den größten Nutzen aus solchen Tools ziehen würden.

Den Daten von Ladders zufolge, das die Trends bei der Telearbeit in den größten amerikanischen Unternehmen verfolgt hat, findet eine deutliche Verschiebung statt. Vor der Pandemie waren weniger als 4 % der hochbezahlten Arbeitsplätze Fernarbeitsplätze, aber diese Zahl ist heute auf 15 % angestiegen. Und Ladders schätzt, dass bis Ende dieses Jahres 25 % aller Arbeitsplätze in den USA Fernarbeit sein werden.

Die Unternehmen locken sogar mit Fernarbeit als Anreiz, um gute Mitarbeiter zu halten und anzuziehen. So kündigte das Dienstleistungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers an, dass 40.000 seiner Mitarbeiter in Amerika im Jahr 2021 von jedem beliebigen Ort aus arbeiten können.

Die Quintessenz: Dieser Trend wird sich vielleicht verlangsamen, wenn wir die Pandemie hinter uns gelassen haben, aber er wird sich wahrscheinlich nicht umkehren. Das ist eine große Chance für Anbieter von Telearbeit wie Workiva und auch für Investoren, die die Chance haben, die Aktie mit einem Abschlag von 35 % gegenüber ihrem Allzeithoch zu erwerben.

Der Artikel 1 unaufhaltsame Wachstumsaktie, von der man sich wünschen wird, man hätte sie in der Baisse gekauft ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 16.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Salesforce.com, Workday und Workiva. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien).

