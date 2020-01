1 starker REIT mit 4,00 % Dividendenrendite, der seit 194 Quartalen zahlt!

Wer als Investor auf der Suche nach starken, hohen und zuverlässigen Dividenden ist, der kann bei REITs in vielen Fällen an einer vielversprechenden Adresse sein. Diese Real Estate Investment Trusts bieten häufig mit einem verlässlichen Geschäftsmodell im Bereich der Immobilien und der Verpflichtung, einen Großteil der Erlöse als Dividende auszuzahlen, einen für Einkommensinvestoren starken Gesamtmix.

Ein spannender Vertreter, den man als Investor neben vielen weiteren kennen sollte, könnte dabei Welltower (WKN: A1409D) sein. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick hinter die Kulissen dieses brandheißen Real Estate Investment Trusts und überprüfen die Anteilsscheine mal auf ihre bauliche Substanz.

Die Dividende im Blick

Zuallererst wollen wir dabei zunächst einen Blick auf die Dividende werfen. Die Anteilsscheine von Welltower zahlen gegenwärtig eine quartalsweise ausgezahlte Ausschüttung von 0,87 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 86,87 US-Dollar (27.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das so ziemlich exakt einer Dividendenrendite von 4,00 %, womit der US-REIT grundsätzlich interessant sein könnte.

Zumal hier auch die Dividendenhistorie sehr ansprechend wirkt. Seit inzwischen acht Quartalen in Folge zahlt Welltower zumindest eine stets konstante Ausschüttung an die Investoren aus, die überdies in den letzten Jahren erhöht worden ist. Alleine innerhalb der vergangenen zehn Jahre stieg hier die annualisierte Gesamtausschüttung je Aktie von 2,72 US-Dollar auf das aktuelle Niveau von 3,48 US-Dollar. Ein beständiges, wenngleich auch moderates Wachstum, das diesen US-REIT interessant werden lassen könnte. Auch wenn die Dividenden derzeit stagnieren.

Allerdings ist auch das bloß ein kleineres Bild einer größeren Dividendenhistorie. Im Endeffekt zahlt Welltower nämlich inzwischen seit 194 Quartalen zumindest stets eine Dividende an die Investoren aus, was umgerechnet in Jahren einem Zeitraum von mehr als 48 Jahren entspricht. Seit fast einem halben Jahrhundert handelt es sich hier also um einen REIT, der zumindest derartig profitabel ist, dass stets eine Ausschüttung gezahlt werden konnte. Das macht möglicherweise ebenfalls Mut für die kommenden Jahre.

Der Blick in den REIT

Das könnte grundsätzlich mit einem vergleichsweise defensiven und eher konservativen Geschäftsmodell zusammenhängen. Als Immobiliengesellschaft investiert Welltower nämlich in erster Linie in Senioreneinrichtungen, Pflegezentren und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Einen Geschäftsbereich, der nicht bloß immer gefragt ist, sondern gerade durch den demografischen Wandel und die alternden Babyboomer vor einem, nun ja, Boom stehen könnte. Möglicherweise vor einem Senioren-Boom.

Ferner bleiben auch die Funds from Operations hier zumindest näherungsweise konstant. Im dritten Quartal des letzten Geschäftsjahres konnte Welltower so beispielsweise Funds from Operations in Höhe von 1,05 US-Dollar vorweisen, nach einem Vorjahreswert von 1,04 US-Dollar. Auf Basis des Gesamtjahres entspräche das einem Wert von 4,20 US-Dollar, wodurch Welltower gegenwärtig mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 20,7 bepreist würde. Nicht günstig, aber Qualität hat manchmal ihren Preis.

Sofern wir zudem die annualisierte Gesamtdividende von 3,48 US-Dollar für das laufende Jahr betrachten und die Funds from Operations dem entgegenhalten, beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis auf knapp 83 %. Ein vergleichsweise hoher Wert, der jedoch zeigt, dass die Dividende hier weiterhin nachhaltig sein dürfte.

Ein Klasse-REIT? Ja, aber …

Welltower kann daher gewiss ein starker REIT sein und immerhin scheinen die 4 % Dividendenrendite historisch sicher und operativ gedeckt zu sein. Jedoch könnte hier die derzeitige Bewertungslage vergleichsweise hoch und die Dividendenrendite eher gering sein. Zumal wenig Potenzial für künftige Erhöhungen besteht und das Wachstum eher schwach ist.

Einen Platz auf so mancher Watchlist könnte Welltower jedoch allemal verdient haben. Ob sich das aktuelle Bewertungsmaß auch für mehr eignet, ist deine Entscheidung. Es könnte jedoch bessere Alternativen geben.

