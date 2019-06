1 perfekte Dividendenaktie für Rentner

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Hochwertige Dividendenaktien zu kaufen und zu halten, ist zweifelsohne die effektivste Methode für jeden Investor, um den Markt zu übertreffen. Aber die Kombination aus Dividenden und potenziellem Kursgewinn schafft einen besonders potenten Mix für Rentner, die das meiste aus ihrem Ersparten machen wollen.

Darum haben wir The-Motley-Fool-Autor Steve Symington gebeten, eine Dividendenaktie zu finden, von der er denkt, dass sie perfekt in ein Rentenportfolio passt. Seine Wahl fiel auf Walt Disney (WKN:855686). Die Gründe erfährst du hier.

Dieser Unterhaltungsriese wird immer dominanter

Es ist nicht zu leugnen, dass Disney bisher ein unglaubliches Jahr hatte. Nur vier Wochen nach dem Kinostart ist Marvels Avengers: Endgame der zweitbeste Film aller Zeiten. Weltweit erzielte er bisher an den Kinokassen Einnahmen von 2,63 Milliarden US-Dollar. Damit wird er nur noch von Avatar übertroffen, der vor zehn Jahren 2,788 Milliarden US-Dollar einspielte. Und nach der Übernahme großer Teile von Twenty-First Century Fox für 71,3 Milliarden US-Dollar im März gehört dieser nun auch zu Disney.

Disney hat vier weitere Avatarfilme geplant, die zwischen 2021 und 2027 in die Kinos kommen sollen. Und allein in diesem Jahr erwartet es den Start von Pixars Toy Story 4 im Juni, Marvels Spider Man: Far From Home, eine Live-Action-Version vom König der Löwen im Juli, Frozen 2 im November und Star Wars: The Rise of Skywalker im Dezember.

Und die Erfolge der Filme pflanzen sich zu den Merchandisingprodukten, Streamingangeboten, Videoverkäufen und Parks und Ressorts fort. Die Ressorts sind in einer guten Position, um der Konkurrenz Marktanteile wegzunehmen. Sie haben auch zu dem starken zweiten Quartal 2019 beigetragen.

Mit einer soliden Dividendenrendite in Höhe von 1,3 % und ausreichend Fertigkeiten im Bereich Entertainment, um Kunden in den kommenden Jahrzehnten bei der Stange zu halten, ist Disney meiner Meinung nach eine fantastische Option für Investoren, die sich bereits zur Ruhe gesetzt haben.

