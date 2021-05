1 mögliches Problem in der Strategie von Beyond Meat

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) bietet einen vielversprechenden Ansatz und Wachstumsmarkt. Das Unternehmen möchte schließlich die Konsumgewohnheiten vieler Verbraucher revolutionieren. Möglich machen sollen das Burger und Fleischalternativprodukte, die trotzdem einen ähnlichen Geschmack und eine vergleichbare Konsistenz wie die Echtfleischalternativen besitzen.

Dadurch definiert Beyond Meat indirekt den Markt der Flexitarier mit. Mit einem Ansatz, der nicht nur auf Vegetariern und Veganern basiert, ist das Marktpotenzial langfristig orientiert überaus groß. Wobei das Wachstum zuletzt eher schwach ist.

Mich selbst hat die Aktie mit der vergleichsweise geringen Börsenbewertung überzeugt. Allerdings sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt ein Risiko in der Strategie von Beyond Meat. Hier ist es und wie Foolishe Investoren das händeln können.

Beyond Meat: Das Risiko im Überblick

Beyond Meat hat gerade erst ein neues Produkt angekündigt: einen Burger. Genauer gesagt ist nicht das Produkt neu, sondern die Aufmachung. Das Unternehmen forscht und entwickelt die eigenen Klassiker nämlich konsequent weiter und verbessert die Konsistenz oder den Geschmack. Dabei spricht das Management von einem schwierigen Prozess, der Hunderte bis Tausende Moleküle erfasst, die ersetzt werden müssen. Leicht klingt das natürlich nicht.

Mit dem Burger 3.0 kommt das Unternehmen entsprechend dem Echtfleisch näher. Es besteht für mich jedoch das Risiko, dass die bisherigen Burger Verbraucher nicht so sehr überzeugen konnten und diese sich für immer von Beyond Meat und seinen Produkten trennen. Die Gefahr besteht für mich daher darin, dass ein Anteil des potenziell adressierbaren Gesamtmarktes mit den ersten Burgern nicht erreicht werden konnte.

Wenn Beyond Meat jedoch den Gesamtmarkt ins Auge fassen möchte, könnte das für die Wachstumsgeschichte ein Problem sein. Vielleicht sehen schon heute einige Verbraucher und Fleischesser das Alternativprodukt als nicht gut an. Vielleicht probieren sie nicht die dritte Generation, weil sie von der ersten enttäuscht waren. Für diese Verbrauchergruppe sollte das Management womöglich eine Strategie erarbeiten.

Natürlich: Das Unternehmen muss nicht jeden von den eigenen Lösungen überzeugen. Wenn wir einen Blick auf die Produkte und konsequenten Verbesserungen riskieren, so stellen wir jedoch fest: Fertig ist das Unternehmen noch nicht mit der eigenen Entwicklung. Man kommt dem Ideal vermutlich immer näher. Die Frage ist jedoch, ob stets Verbraucher auf diesem Weg zurückgelassen werden.

Trotzdem eine Menge Potenzial!

Die Aktie von Beyond Meat besitzt natürlich trotzdem eine Menge Potenzial. Das Unternehmen muss natürlich auch nicht jeden von den eigenen Produkten überzeugen, sollte jedoch möglichst viele geschmacklich mitnehmen. Für den weiteren Wachstumskurs und das Rechtfertigen einer deutlich größeren Bewertung ist das natürlich wichtig.

Das Produkt steht auch bei der Aktie von Beyond Meat letztlich im Fokus. Verbesserungen sind wichtig, aber das Produkt sollte idealerweise von Anfang an möglichst viele Verbraucher überzeugen.

