1 % mehr neue Ausbildungsverträge im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 haben rund 514 900 Jugendliche inDeutschland einen neuen Ausbildungsvertrag im Rahmen des dualenSystems abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 4 900 Verträgeoder 1,0 % mehr als im Jahr 2016. Während bei Männern die Zahl derneuen Verträge deutlich zunahm (+ 11 500 oder + 3,7 % gegenüber2016), setzte sich bei den Frauen der schon in den Vorjahrenrückläufige Trend mit 6 600 oder 3,3 % weniger neu abgeschlossenenAusbildungsverträgen weiter fort.Den größten absoluten Zuwachs (+ 3 800 oder + 2,8 %) gab es imHandwerk, dem zweitgrößten Ausbildungsbereich nach Industrie undHandel. Prozentual am stärksten nahm mit + 6,5 % die Zahl derNeuverträge im öffentlichen Dienst zu (+ 800). In den meisten übrigenAusbildungsbereichen wie Industrie und Handel (+ 0,1 %),Landwirtschaft (+ 0,4 %) und Hauswirtschaft (+ 0,1 %) stieg die Zahlder neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge geringfügig an. Lediglichbei den freien Berufen sank die Zahl der neu abgeschlossenenAusbildungsverträge leicht um 0,5 %.In den Bundesländern hat sich die Zahl der neuenAusbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlichentwickelt. Während Sachsen (+ 4,7 %), Thüringen (+ 3,5 %),Mecklenburg-Vorpommern (+ 2,6 %) und Bayern (+ 2,2 %) die größtenZunahmen hatten, gab es im Saarland (- 3,2 %) und in Sachsen-Anhalt(- 2,7 %) die stärksten Rückgänge.Insgesamt befanden sich am 31. Dezember 2017 nach vorläufigenErgebnissen 1,3 Millionen Jugendliche in einer Ausbildung im dualenSystem. Dieser Wert entspricht in etwa dem Niveau des Jahres 2016 (-0,2 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.